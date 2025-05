Mercato : L’OM place son veto au départ d’Adrien Rabiot !

Le mercato à l’OM tourne autour d’Adrien Rabiot, joueur le plus important de l’effectif. Alors qu’il est annoncé sur le départ, la direction de l’Olympique de Marseille a clarifié sa position.

Mercato : L’OM ne veut pas d’un départ d’Adrien Rabiot

L’histoire entre Adrien Rabiot et l’OM avait commencé avec une ferveur particulière de la part des supporters. Ces derniers s’étaient rendus en nombre impressionnant à l’aéroport pour accueillir l’ancien joueur du rival parisien. Cette entrée en fanfare du milieu de terrain s’est prolongée de la même façon sur le terrain. Adrien Rabiot a inscrit 10 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Exemple sur et en dehors du terrain, il a très souvent fait l’objet de déclarations enflammées du président Pablo Longoria, qui a affirmé n’avoir jamais collaboré avec un joueur de la qualité du longiligne milieu de terrain.

La réussite d’Adrien Rabiot sur le terrain n’est pas le fruit du hasard. Le fils de Véronique arrive avant le groupe à l’entraînement et en est souvent le dernier à repartir. Une débauche d’énergie durant les séances qu’il conclut par de belles prestations les jours de match. Clairement, la qualification de l’Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des champions porte un nom : Adrien Rabiot, qui n’a pas hésité à recadrer ses coéquipiers lorsqu’ils manquaient d’implication sur le terrain.

Mais un tel joueur, l’OM peut difficilement le retenir au vu de l’intérêt que lui portent des clubs étrangers. Aussi bien en Angleterre qu’en Allemagne, et même au Real Madrid en Espagne, le nom d’Adrien Rabiot circule. Selon certaines sources, le milieu de terrain pourrait quitter le club phocéen lors de ce mercato estival, ce qui n’est pas la volonté première de Pablo Longoria. Le président de l’OM a été clair sur la position du club : il souhaite conserver Adrien Rabiot, qu’il veut ériger en « exemple de stabilité de l’OM ».

Longoria veut faire d’Adrien Rabiot l’exemple de stabilité

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien joueur du PSG peut néanmoins quitter le club cet été en cas d’offre impressionnante, à la hauteur de ce qu’il représente pour l’OM. Si, pour Longoria, il doit rester au club auquel il peut encore beaucoup apporter en Ligue des champions la saison prochaine, il faut bien reconnaître que l’année de contrat restante ne confère pas à l’Olympique de Marseille une position de force dans ce dossier.

Dès janvier prochain, si aucun accord n’est trouvé auparavant pour la prolongation de son contrat, il aura déjà le droit de signer avec un autre club et pourrait le rejoindre gratuitement. Adrien Rabiot, aussi grand joueur soit-il, ne rapporterait alors aucune indemnité de transfert à l’OM, ce qui ne serait pas une bonne affaire. Donc, malgré le veto du club qui souhaite le conserver, la poursuite de sa carrière à Marseille dépend intégralement des négociations entre lui et la direction. En l’absence de prolongation de contrat dans les prochains jours, un transfert vers un autre club serait une suite logique.

On sait d’ores et déjà que le joueur a pleine conscience de sa valeur, au vu de ce qu’il exige pour prolonger avec l’Olympique de Marseille. Sur la base d’une possible prolongation de deux ans, et d’une revalorisation salariale par rapport à son salaire actuel de 500 000 euros, il souhaiterait également que Roberto De Zerbi reste entraîneur du club marseillais la saison prochaine. Ni plus ni moins, Rabiot se verrait bien dans un rôle de capitaine de l’équipe, selon les révélations de Yacine Youssfi sur Football Club de Marseille.

Mercato : Medhi Benatia déterminé à prolonger Rabiot

Ses conditions ne devraient pas effrayer la haute direction de l’Olympique de Marseille, ni Medhi Benatia, qui fait de ce dossier sa priorité avant le début du mercato. Le directeur sportif marseillais veut prolonger son milieu de terrain et devrait, pour ce faire, se réjouir de sa volonté de s’impliquer davantage dans le projet phocéen, en prélude à la prochaine Ligue des champions. L’OM fera tout pour garder son joueur, malgré les approches d’autres clubs. Rabiot semble avant tout vouloir donner de la stabilité à sa carrière, ce qui passerait par un contrat de deux saisons supplémentaires, portant à quatre saisons son parcours sur le Vieux-Port.