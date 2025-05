ASSE : Horneland continue de rêver après la relégation

Eirik Horneland n’a pas réussi à assurer le maintien de l’ASSE en Ligue 1. Malgré la relégation en Ligue 2, l’entraîneur de 50 ans continue de rêver de l’Europe avec le club stéphanois.

ASSE : Eirik Horneland, un bilan catastrophique

La direction de l’ASSE s’est séparée d’Olivier Dall’Oglio après 15 journées de Ligue 1 en décembre 2024, au profit d’Eirik Horneland, un entraîneur en provenance de Norvège, qui découvrait le championnat de France.

Ivan Gazidis, le président du club stéphanois, a fait confiance au coach norvégien pour sauver l’AS Saint-Etienne, qui était menacée de relégation. Au bout de la saison, il n’a pas réussi la mission. En 19 matchs dirigés sur le banc des Verts, son bilan est catastrophique : 10 défaites, 5 nuls et 4 victoires, soit seulement 17 points pris sur 57 possibles.

Pire, l’équipe d’Eirik Horneland a concédé 43 buts et en a marqué 27. Plus globalement, l’ASSE a concédé 20 défaites et 77 buts en 34 matchs, et a fini à la 17e place du classement du championnat avec 30 points.

Horneland : « L’ambition est de ramener Saint-Etienne en Europe »

Malgré tout, l’entraîneur censé sauver le club poursuit son rêve. Dans un podcast de Fotballpoden, il évoque un retour des Verts au sommet, plus précisément en coupe d’Europe.

« L’ambition est de ramener l’AS Saint-Etienne en Europe. Ce genre de club, avec ses supporters, devrait avoir sa place en coupe d’Europe », a-t-il confié, à la suite de son explication sur la saison compliquée.

« Je pense que les propriétaires de l’ASSE sont satisfaits du travail que nous avons accompli jusqu’à présent. Ils voient l’avenir avec nous. Je pense que beaucoup de gens pensent qu’une relégation est un gros problème. C’est normal, mais les conditions étaient difficiles, et cela n’a jamais été caché par les dirigeants quand nous sommes arrivés ici. On savait que ça serait difficile, mais je pense qu’ils voient un développement clair qui leur plaît, qui leur permet d’espérer et sur lequel ils continueront de s’appuyer », a-t-il expliqué.