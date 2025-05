PSG : Accord conclu pour l’arrivée de Maxim De Cuyper ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos veut frapper un joli coup en Belgique. Un défenseur belge livre de belles performances et attise les convoitises du Paris SG à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur Maxim De Cuyper

Il y aura de mouvements au PSG lors du prochain mercato estival. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique a besoin de renforts cet été pour mettre encore en place une équipe redoutable la saison prochaine. L’une des cibles prioritaires des dirigeants du club de la capitale est Maxim De Cuyper. Ce jeune défenseur belge évolue actuellement au Club Bruges et a livré de belles performances cette saison en Ligue des Champions et en Jupiler League Pro.

En 48 rencontres toutes compétitions confondues avec sa formation cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. Selon les informations du spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos s’est rendu lui-même en Belgique il y a quelques semaines et a suivi la performance de l’international belge lors de rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Club Bruges (0-0).

Luis Campos serait satisfait de ce que Maxim De Cuyper a produit sur le terrain et aurait décidé de passer à l’offensive lors du prochain mercato estival. Pour le moment, les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord. Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2028, le défenseur belge disposerait d’un bon de sortie cet été. Sa valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais les dirigeants belges demandent 25 millions d’euros pour le laisser partir.

La concurrence est rude pour s’offrir le roc belge. Le Stade Rennais se serait aussi renseigné sur la situation de Maxim De Cuyper. En Italie, l’AC Milan flaire aussi la piste pour compenser un potentiel départ de Théo Hernandez. Selon les informations de Todofichajes, l’Atlético Madrid se positionne également pour s’attacher les services de Maxim De Cuyper cet été. Cette concurrence pourrait faire grimper le prix du Belge dans les prochaines semaines.