Mercato : Akliouche oublié, le PSG sur un duo à 105 M€ ?

Maghnes Akliouche pourrait finalement ne pas rejoindre le PSG lors de ce mercato d’été. Alors que le dossier peine à se décanter, Luis Campos semble avoir activé le plan B. Une double signature qui pourrait coûter plus de 100 millions d’euros au Paris SG.

Mercato PSG : La piste Akliouche se refroidit, Campos vise un duo prometteur

Maghnes Akliouche semblait tout proche du PSG. Séduit par le projet parisien, le milieu offensif de l’AS Monaco aurait même donné son feu vert pour un transfert. Mais les exigences financières du club princier, désormais estimées à 70 millions d’euros, refroidissent les ardeurs de la direction parisienne.

Lire aussi : Mercato : Le PSG va frapper un gros coup en Argentine

À voir Mercato FC Nantes : Kita lance la grande purge au FCN

Luis Campos, pragmatique, semble prêt à abandonner la piste du jeune international Espoirs pour explorer des options jugées plus stratégiques. Selon la presse britannique, le conseiller sportif du PSG envisage un plan ambitieux à défaut de rivaliser avec Manchester City pour le Monégasque : investir 105 millions d’euros pour recruter Rayan Cherki (OL) et Rodrigo Mora (FC Porto).

Lire aussi : Mercato PSG : Les grands chantiers du Paris SG pour cet été

Deux profils jeunes, techniques et créatifs. Cherki, tout juste appelé chez les Bleus, a confirmé son départ de Lyon et serait estimé à 40 millions d’euros. Les bonnes relations retrouvées entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor faciliteraient l’opération. À 17 ans, Rodrigo Mora est déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du football portugais.

Lire aussi : FLAH Mercato : Le PSG boucle la venue d’une star du Real !

À voir ASSE : Horneland annonce un renfort pour son staff

Le FC Porto, privé de Ligue des champions la saison prochaine, pourrait céder son joyau pour 65 millions d’euros. Un montant conséquent, certes, mais dans les standards d’un Paris Saint-Germain ambitieux et tourné vers l’avenir. Soutenu par l’influent Jorge Mendes, Campos pourrait bien doubler Manchester City dans ce dossier brûlant.