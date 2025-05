Mercato RC Lens : Le successeur de Will Still déjà trouvé ?

Après avoir annoncé son départ du RC Lens, Will Still se dirige vers l’Angleterre. De son côté, le club lensois pourrait confier les rênes de son équipe première à un technicien français. Explications.

Un entraîneur francophone recherché pour la succession de Will Still

Malgré un contrat de trois années, Will Still a pris une décision totalement surprenante en annonçant sa démission au poste d’entraîneur du RC Lens, après seulement une saison à la tête de l’équipe. Face à cette situation, les dirigeants lensois s’activent déjà pour nommer un nouveau coach dans l’optique du prochain mercato d’été. D’après L’Équipe, Will Still a tenté de placer son frère Edward pour reprendre le poste, mais cette option n’a pas retenu l’attention de la direction des Sang et Or.

De son côté, le journal La Voix du Nord rapporte que le directeur sportif du RC Lens, Diego Lopez, explorerait plutôt des pistes en provenance du championnat belge, terrain de jeu familier pour l’ancien entraîneur lensois. Luka Elsner, passé par Amiens, Le Havre AC et le Stade de Reims, mais ayant une solide expérience en Belgique, serait ainsi à l’étude au sein de la direction lensoise. Cependant, le successeur de Will Still pourrait finalement être un coach français.

Mercato RC Lens : Pierre Sage à la place de Will Still ?

Toujours selon La Voix du Nord, parmi les critères de sélection du nouvel entraîneur du RC Lens, la maîtrise de la langue française semble être une exigence pour les dirigeants du club nordiste. Cette condition pourrait écarter certaines pistes étrangères et dérouler le tapis rouge à Pierre Sage, libre depuis son départ de l’Olympique Lyonnais.

Mais les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis ne sont pas seuls sur ce coup, puisque le FC Nantes et d’autres clubs seraient aussi sur les rangs pour attirer Pierre Sage. La pression est donc forte pour boucler rapidement ce dossier crucial le plus rapidement afin de préparer au mieux le mercato estival qui s’annonce à grands pas.

À peine parti, Will Still, lui, pourrait rebondir rapidement. Selon plusieurs sources anglaises, il est déjà en discussions avancées avec Southampton, relégué en Championship. Objectif : un retour express en Premier League. Une belle opportunité professionnelle, mais surtout, un retour au pays qui lui permettra d’être au plus proche de ses proches.