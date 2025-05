PSG – Inter Milan : Le rêve fou d’Al-Khelaïfi pour la LDC !

À neuf jours de la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan à l’Allianz Arena, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, nourrirait un rêve fou dans sa tête en cas de succès de l’équipe de Luis Enrique.

PSG – Inter Milan : Une photo avec le trophée de la LDC et l’Arc de Triomphe ?

Après plusieurs années de désillusions, de remontant et de railleries, le Paris Saint-Germain est désormais à 90 minutes du sacre ultime en Ligue des Champions. Tombeur de Liverpool, Arsenal et Aston Villa, le PSG s’apprête à disputer sa seconde finale dans cette compétition continentale. Pour plusieurs observateurs du football, l’équipe de Luis Enrique, quoique très jeune, part clairement avec les faveurs des pronostics face aux Nerazzurri.

Et comme le rapporte le journal L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG prépareraient une parade spectaculaire dans la capitale française, avec un point d’orgue symbolique et grandiose : célébrer le sacre devant l’Arc de Triomphe, avec le trophée de la Coupe aux grandes oreilles en mains, le 1er juin. Le quotidien sportif explique que ce projet ambitieux, soumis aux autorités de Paris, prévoit une remontée partielle des Champs-Élysées par les joueurs du PSG.

L’idée serait de partir d’un point médian de l’avenue pour terminer au sommet, au pied du monument emblématique de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi et les siens souhaiteraient ainsi immortaliser le moment par une photo historique : Luis Enrique et ses joueurs posant avec la « Coupe aux grandes oreilles » devant l’Arc de Triomphe, image appelée à faire le tour du monde. Mais ce projet n’est pas sans risques.

La Préfecture de Police de Paris reste très prudente

Cinq ans après une première finale perdue face au Bayern Munich de Kingsley Coman, le PSG espère enfin inscrire son nom sur la liste des nombreux clubs qui ont remporté la Ligue des Champions. Pour célébrer ce sacre espéré contre l’Inter Milan, les dirigeants du Paris SG prévoient une parade gigantesque dans la Ville Lumière.

Toutefois, ce rêve se heurterait pour le moment à la réalité sécuritaire. D’après L’Équipe, la Préfecture de Police de Paris reste très prudente face à cette initiative, craignant des débordements dans la nuit qui précéderait la parade. L’installation préalable de dispositifs de sécurité, tels que des barrières, pose problème si des milliers de supporters affluent spontanément dès le soir de la finale.

La Préfecture de Police s’interrogerait notamment sur la gestion des foules et la sécurité autour des Champs-Élysées, secteur de haute sécurité où se trouve de nombreux ministères et la présidence de la République, l’Élysée. Des questions complexes qui devront être abordées lors de la réunion de sécurité présidée par le ministre de l’Intérieur ce vendredi, avant d’envisager la mise en place de cette cérémonie historique.

