Mercato ASSE : Une bonne nouvelle pour le recrutement

L’ASSE jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Elle devra se renforcer convenablement afin de tenter de retrouver rapidement la Ligue 1. Et ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent à Kilmer Sports Ventures (KSV) pour faire un meilleur mercato.

Mercato : L’ASSE reléguée en Ligue 2 pour ses mauvais choix

L’ASSE avait raté son mercato estival en 2024. Le début de saison des Verts en Ligue 1 l’a bien démontré. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio s’est vite retrouvée dans le bas du classement, et il a été limogé en décembre 2024. Alors que l’on s’attendait à un mercato hivernal plus ambitieux, pour permettre aux Verts de remonter la pente, la direction du club a recruté seulement Maxime Bernauer en défense et Irvin Cardona en attaque en janvier 2025.

Dans la deuxième moitié de la saison, l’AS Saint-Etienne a continué à s’enfoncer en concédant de nombreux buts et enchaînant les défaites. Conséquence, le club stéphanois est relégué en Ligue 2.

Pour L’Équipe TV, Benoît Trémoulinas confirme que KSV s’est trompé dans son recrutement. « Cette descente en Ligue 2 est méritée, c’est dommage ! Ils ont recruté Cardona et Bernauer l’hiver dernier, mais ils auraient vraiment dû se renforcer davantage, à chaque ligne. En attaque, au milieu et en défense, pour avoir une colonne vertébrale solide », a-t-il noté.

Saint-Etienne a les moyens de revenir en Ligue 1 rapidement

Le plus dur pour l’ASSE, c’est de pouvoir revenir en Ligue 1 le plus rapidement possible. Et si l’on en croit l’ancien défenseur des Verts (2014), le groupe canadien aux commandes du club a suffisamment de moyens pour constituer une équipe capable de remonter immédiatement.

« Je connais des personnes en interne, et c’est vrai qu’il y a beaucoup d’argent à l’AS Saint-Etienne aujourd’hui. […]. Maintenant, les propriétaires ont parlé de leur projet, ils seront toujours là. L’objectif, c’est de vite remonter en Ligue 1. »

C’est vrai que l’ASSE a les moyens grâce à son propriétaire, le milliardaire Larry Tanenbaum, mais le président Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, devront éviter de se tromper dans leurs recrutements cette fois.