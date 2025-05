PSG-Inter : La belle promesse de Hakimi aux supporters !

Porté par une remontée spectaculaire en Ligue des champions, le PSG s’apprête à disputer une finale historique face à l’Inter Milan. À quelques jours du rendez-vous, Achraf Hakimi s’est exprimé avec gravité et ambition, et promet de tout donner pour offrir le titre aux supporters parisiens.

PSG : Manchester City, le match qui a tout fait basculer

Le Paris Saint-Germain n’en serait sans doute pas là sans un sursaut collectif survenu un soir de janvier. Le 22 janvier dernier, au Parc des Princes, les Parisiens étaient au bord du gouffre face à Manchester City, menés de deux buts et en grand danger d’élimination prématurée. Mais dans la tourmente, un déclic.

Lire aussi : PSG-Inter : Martinez a un rêve à réaliser face au Paris SG

À voir Mercato ASSE : Un cadre de Sainté vers la sortie pour 5 M€ !

Achraf Hakimi l’a confirmé dans un entretien accordé à France TV. « Nous sortions d’une période difficile en Ligue des Champions, on jouait pas trop mal mais ça nous arrivait de perdre. On avait des occasions mais on marquait pas, on encaissait des buts », raconte l’arrière droit marocain. Un échange musclé entre joueurs a permis de changer la dynamique.

Lire aussi : Champions League : L’UEFA en colère pour la finale PSG-Inter

« On a eu une discussion entre joueurs, on s’est dit qu’il fallait qu’on change quelque chose. On a fait un match très complet au Parc. On a gagné, on a bien joué, on a montré un autre visage de l’équipe. À partir de là, on a commencé à croire qu’on pouvait aller loin », ajoute-t-il. Ce succès salvateur contre City a marqué un tournant. Le PSG a ensuite enchaîné les performances, jusqu’à décrocher son billet pour la finale.

Une promesse forte pour la finale

C’est donc dans un tout autre état d’esprit que le groupe parisien se prépare à affronter l’Inter Milan. Loin des doutes du début d’année, le vestiaire est désormais animé par une certitude : celle d’avoir retrouvé sa force collective. Et Hakimi, ancien joueur de l’Inter, n’a pas caché son émotion et sa détermination pour cette grande première européenne avec Paris.

À voir Mercato : 4M€ ! L’OM va libérer ce soldat de De Zerbi

Lire aussi : Finale Ligue des Champions PSG-Inter : le jour et l’heure connus

« Je donne le meilleur de moi pour permettre à l’équipe de gagner et d’atteindre ses objectifs. C’est une finale de Ligue des Champions, ma première grande finale européenne avec Paris. Ce sera un moment très important, en plus c’est l’Inter », confie-t-il. Et de conclure dans une déclaration lourde de sens : « Nous devons gagner, nous sommes le Paris Saint-Germain et tous les titres comptent. Il faut gagner pour nos supporters ».