FC Nantes : Accord conclu ! Kita recrute une pépite !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita boucle l’arrivée de sa première recrue estivale. Un nouveau gardien de but est attendu à Nantes dans les prochains jours.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, il y a déjà assez de mouvements au FC Nantes dans le sens des départs que dans le sens des arrivées. Les dirigeants nantais ont déjà enregistré trois départs à la fin de cette saison et ont limogé le technicien du club, Antoine Kombouaré. Le défenseur guinéen, Saïdou Sow, l’ailier gallois, Sorba Thomas et le défenseur français, Nicolas Cozza ont tous annoncé leur départ du club.

Dans le sens des arrivées, le milieu de terrain français Yassine Benhattab est sur le point de rejoindre le FC Nantes. En attendant, le président du FCN, Waldemar Kita et son fils Franck Kita ont bouclé l’arrivée de leur première recrue estivale. Selon les informations de Ouest-France, le jeune gardien de but, Alexis Mirbach va poser ses valises à Nantes dans les prochains jours.

Ce jeune crack évolue actuellement sous les couleurs du FC Metz. En raison de la forte concurrence en équipe première, il a essentiellement évolué avec l’équipe réserve des Grenats cette saison. Il a fait seulement trois apparitions avec l’équipe première du FC Metz en Coupe de France et a encaissé trois buts.

Les dirigeants nantais ont accéléré les négociations avec le FC Metz ces dernières semaines et les deux parties ont trouvé un accord définitif. Au FC Nantes, Alexis Mirbach sera le troisième gardien de but dans la hiérarchie derrière Anthony Lopes et Patrick Carlgren.