FC Nantes : Antoine Kombouaré limogé !

Le FC Nantes et son entraîneur, Antoine Kombouaré ont scellé leur divorce après une saison catastrophique. Le Kanak n’est plus le technicien du FCN.

C’est fait ! Comme pressenti depuis quelques jours, le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré est limogé après le maintien difficile du club en Ligue. Le Kanak fait les frais des résultats décevants du club pendant cette saison. Après la rencontre contre Montpellier HSC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, il a annoncé qu’il attend la décision du club pour continuer ou pas son aventure à la Beaujoire.

« J’ai encore un contrat d’un an. J’ai envie de l’honorer. J’ai travaillé pour gagner ce contrat. Et en plus c’est à Nantes, chez moi. Après, je suis dans l’attente de ce que va décider le président, de ce que vont décider les dirigeants. », a-t-il déclaré sur RMC.

Ce mardi, L’Équipe révèle que les dirigeants nantais et Antoine Kombouaré ont tenu une rencontre et ils lui ont notifié la fin de la collaboration. L’annonce officielle tombera dans les prochaines heures. Cette saison, le FC Nantes enregistre un bilan décevant de 8 victoires, 12 nuls et 14 défaites. Un rendement jugé insuffisant par les dirigeants nantais qui veulent confier le banc du club à un nouvel entraîneur.

La direction du FC Nantes fouille déjà sur le marché pour trouver un nouveau tacticien. Certains médias ont indiqué ces dernières semaines que Pierre Sage est le potentiel remplaçant du Kanak cet été. Pierre Sage est libre depuis son limogeage de l’Olympique Lyonnais fin janvier après la rencontre face au FC Nantes (1-1) lors de la 19e journée de Ligue 1. Le coach français serait prêt à rejoindre le FC Nantes.

