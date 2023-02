FC Barcelone Mercato : Ansu Fati tranche pour son avenir

Publié par Jules le 15 février 2023 à 02:14

Après une saison compliquée, plombée par les blessures, Ansu Fati, qui est de retour avec le FC Barcelone, doit maintenant trancher pour son avenir.

À seulement 20 ans, Ansu Fati est considéré comme l'un des plus gros espoirs du football espagnol, et par extension, du FC Barcelone. En effet, le jeune attaquant a connu sa première Coupe du monde avec le maillot de la Roja cet hiver, et semble avoir pris une place plus importante dans le vestiaire du Barça ces derniers temps. Alors que son contrat s'achève en 2027, les Blaugranas ont souhaité blinder le joueur, et disposent même d'une option permettant de rallonger son bail de 2 ans, soit jusqu'en 2029.

Cependant, cela n'empêche pas certains clubs européens de s'intéresser à Ansu Fati. Le club anglais d'Arsenal, actuel leader de Premier League, suivrait de très près le talent espagnol, et voudrait tenter de le recruter cet été. Une vente qui n'entre pas dans les plans du FC Barcelone qui, malgré les galères financières que connaît le club, ne veut pas lâcher ses meilleurs éléments dans les prochains mois. De son côté, le jeune espagnol aurait déjà pris une grande décision pour son avenir.

FC Barcelone Mercato : Ansu Fati veut rester au Barça

Alors que le dossier Gavi est très compliqué à gérer pour le FC Barcelone, puisque ce dernier n'est pas enregistré, le Barça devrait avoir plus de facilité avec Ansu Fati. En effet, Mundo Deportivo a révélé que le joueur ne serait pas ouvert à l'idée d'un départ et qu'il souhaiterait rester en Catalogne. Le jeune attaquant de 20 ans veut s'imposer définitivement avec les Blaugranas, et montrer à Xavi qu'il a les qualités pour être un indiscutable au FC Barcelone.

Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui devrait donc pouvoir gérer ce dossier plus tranquillement, sans avoir la pression du joueur sur les épaules. Ainsi, Ansu Fati ne devrait pas quitter la Catalogne en fin de saison, et a de très grandes chances de rester au Barça, sauf retournement de situation.