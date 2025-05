PSG Mercato : Marquinhos s’en va, un crack espagnol arrive !

Marquinhos pourrait être en train de disputer ses dernières semaines sous le maillot du PSG. Pour le remplacer, le club de la capitale accélère pour recruter un crack espagnol durant ce mercato estival.

Mercato : Le PSG prêt à tourner la page Marquinhos

Après douze années de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait faire ses valises cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, la direction du Paris Saint-Germain réfléchirait de plus en plus à tourner la page avec le défenseur central de 31 ans, qui ne serait pas lui aussi forcément opposé à un départ.

Surtout que le club saoudien d’Al-Hilal serait disposé à lui faire une forte proposition durant l’intersaison. Interrogé en conférence de presse à la veille de la finale de Coupe de France face au Stade de Reims, l’international brésilien a évoqué sans détour son avenir au PSG.

« Mes derniers matchs avec le PSG ? J’ai vu des grands joueurs au top de leur forme avoir ce genre de question. Je joue le prochain match comme si c’était le dernier, je pense comme ça depuis quelques années, c’est la meilleure manière d’aborder ce métier et ce sport. Ça va vite le foot », a déclaré Marquinhos vendredi passé. Joueur le plus capé de l’histoire du Paris SG, Marquinhos pourrait donc changer d’air cet été pour faire la place à un défenseur plus jeune.

Cristhian Mosquera à la place de Marquinhos au PSG ?

Alors que Marquinhos est annoncé sur le départ, les chances de voir le Paris Saint-Germain boucler le transfert de Cristhian Mosquera sont aujourd’hui très grandes, selon Livefoot. Le défenseur central de 20 ans coche absolument toutes les cases parisiennes et Luis Campos entretient d’excellentes relations avec son club, le FC Valence.

En plus, son profil complet, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite d’une charnière centrale, séduit particulièrement Luis Enrique. Impressionnant de sérénité, puissant dans les duels et à l’aise techniquement, Mosquera coche toutes les cases pour intégrer un effectif de très haut niveau.

D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, aurait dernièrement intensifié les discussions avec l’entourage de Cristhian Mosquera, qui ne serait pas insensible à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Toujours selon la même source, le Champion de France serait même en position favorable pour arracher la signature de l’international espoir espagnol, dont la clause libératoire tourne autour de 20 millions d’euros. Photo : Cristhian Mosquera

Un montant qui ne constitue pas un sérieux obstacle pour le club de Nasser Al-Khelaïfi. Le site Don Balon assure même que le transfert de Cristhian Mosquera au PSG pourrait être réglé très rapidement dès l’ouverture officielle du mercato d’été. Malgré la concurrence d’Arsenal et Chelsea, Luis Campos devrait donc l’emporter dans ce dossier.