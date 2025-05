PSG : Coup de froid pour la piste Cristhian Mosquera ?

Le PSG fonce sur le défenseur espagnol Cristhian Mosquera en vue du mercato estival, mais le dossier pourrait tomber à l’eau. Un géant allemand veut gâcher les plans des Parisiens.

Mercato PSG : Cristhian Mosquera va-t-il snober le Paris SG ?

Le PSG va recruter un nouveau défenseur central lors du prochain mercato estival pour compenser le potentiel départ de Marquinhos. L’international brésilien pourrait quitter le Paris SG cet été et filer vers l’Arabie Saoudite. Les dirigeants parisiens seraient ouverts à son départ si un club dépose une belle offre sur leur table.

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe visent une pépite en Espagne pour renforcer la défense de l’équipe. Selon les informations de Fichajes, ils auraient coché le nom du roc espagnol Cristhian Mosquera. Ce jeune défenseur central évolue actuellement en Liga sous les couleurs du Valence FC. Cette saison, il a déjà disputé 36 rencontres de Liga avec son club et a inscrit un but.

Selon Tribuna Deportiva, le Paris Saint-Germain a envoyé des émissaires en Espagne pour suivre la performance de Cristhian Mosquera et ils se seraient déjà renseignés sur sa situation. Le crack espagnol est sous contrat avec Valence FC jusqu’en 2026, mais il dispose d’un bon de sortie cet été. Les dirigeants espagnols sont ouverts au transfert de leur pépie à Paris cet été. Mais deux cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Chelsea FC se positionne pou accueillir le jeune défenseur. Le club londonien serait prêt à formuler une offre alléchante au joueur cet été. Outre cette formation de Premier League, un géant allemand bouge aussi discrètement les lignes pour damer le pion au PSG. Fichajes indique que le RB Leipzig fait le forcing pour s’offrir Cristhian Mosquera et renforcer sa défense.

Le joueur de 20 ans serait aussi prêt à rejoindre ce club de Bundesliga. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Cristhian Mosquera est estimée à 30 millions d’euros, mais Valence FC exige 35 millions d’euros pour céder son joueur.