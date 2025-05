Mercato : Le PSG tente une incroyable signature au milieu !

Le PSG va-t-il déroger à sa nouvelle politique de recrutement lors du marché des transferts de l’été ? En tout cas, Luis Campos serait annoncé sur les traces d’une piste prestigieuse.

Mercato : Le PSG veut déloger une star de Manchester United

Selon les renseignements obtenus par PSG Inside Actus, le PSG a inscrit à son agenda l’arrivée d’un milieu de terrain créatif lors du prochain mercato estival. Si les noms d’Alan Varela (Porto), Ederson (Atalanta) et Raphael Onyedika (Club Bruges) et Bruno Guimarães (Newcastle) font partie des cibles privilégiées, un joueur complet et très recherché figure également sur la liste des priorités.

En effet, selon la presse anglaise, Bruno Fernandes serait dans viseur du PSG. Luis Enrique, séduit par le profil de l’international portugais, un leader technique et émotionnel, serait prêt à tenter le coup, notamment en raison des difficultés financières de Manchester United. Une décision surprenante tant elle ne colle pas avec la logique de recrutement de jeunes talents prometteurs.

Âgé de 30 ans, Bruno Fernandes, avec son tempérament bouillant et son besoin de centralité, pourrait perturber la hiérarchie et les équilibres internes. Outre le PSG, le Bayern Munich surveille également la situation du capitaine des Red Devils.

Cependant, pour recruter l’ancien joueur du Sporting Portugal, il faudra non seulement sortir le chéquier, mais aussi convaincre le principal concerné de quitter Old Trafford. Ce qui ne semble pas forcément être le cas actuellement.

Bruno Fernandes prêt à quitter Manchester pour le Paris SG ?

Bruno Fernandes s’est dit prêt à quitter Manchester United si le club devait tirer profit de son transfert pour se reconstruire, après la défaite 1-0 en finale de la Ligue Europa contre Tottenham mercredi.

« J’ai toujours été honnête. J’ai toujours dit que je resterais ici jusqu’à ce que le club me dise qu’il est temps de partir. J’ai envie d’en faire plus, de pouvoir ramener le club à ses grandes heures. Mais le jour où le club pensera que j’en fais trop ou qu’il est temps de se séparer, le football est ainsi. Si le club pense qu’il est temps de se séparer parce qu’il veut récupérer de l’argent ou quoi que ce soit, c’est comme ça », a confié Fernandes en zone mixte. Photo : Bruno Fernandes

Alors que le club se trouve dans une situation financière désastreuse après son échec à se qualifier pour la Ligue des champions, un départ de la star portugaise pourrait être un moyen d’apporter des fonds indispensables.

Sauf que selon le tabloïd britannique The Sun, la majorité du vestiaire de Manchester United aurait demandé à Bruno Fernandes de rester au club malgré des offres stratosphériques en provenance du Moyen-Orient. Suffisant pour décourager le Paris SG ?