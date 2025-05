Mercato : 1,5M€ ! L’ASSE tient sa première recrue de l’été !

Relégué en Ligue 2, un an seulement après sa remontée, l’ASSE veut profiter du mercato estival pour s’offrir une équipe capable de ramener le club dans l’élite dans un avenir proche. Dans cette optique, les Verts seraient proches de boucler une première signature.

Mercato : L’ASSE insiste pour un joueur du SM Caen

Le mercato estival s’annonce crucial pour l’ASSE et Kilmer Sports. Après la relégation, le board stéphanois sera attendu au tournant pour retrouver rapidement la Ligue 1. Pour y parvenir, le mercato à venir s’annonce crucial. Après une saison marquée par la relégation en Ligue 2, les Verts vont connaître un été mouvementé.

L’enjeu est double : conserver les cadres capables de guider le groupe et attirer des renforts expérimentés ou prometteurs, capables de faire la différence dans un championnat exigeant. Le recrutement devra être ciblé, avec des potentiels départs à anticiper et des postes à renforcer pour donner une équipe à la hauteur des ambitions stéphanoises.

Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat comme Anthony Briançon, Ibrahima Wadji, Louis Mouton, Léo Pétrot, qui ne devraient pour la plupart quitter l’ASSE librement. En parallèle, les mouvements dans les grands championnats européens, comme la Bundesliga ou la Serie A, peuvent libérer des opportunités de prêts ou de transferts malins.

À condition de rester réactif sur le marché. Au milieu du terrain, l’AS Saint-Étienne serait déjà à l’oeuvre sur un dossier important : Noé Lebreton. Après plusieurs tentatives, le club stéphanois devrait boucler le deal cet été, selon Livefoot. L’ASSE croit beaucoup au potentiel de Noé Lebreton. Longtemps considéré comme un crack du football français, ce milieu de terrain de 21 ans a jusqu’ici été retenu par la direction du SM Caen.

Mais la descente en National ne permet plus aux Normands de le conserver. Après plusieurs tentatives, l’ASSE aurait ainsi prévu de revenir à la charge pour Lebreton. Et cette fois, les chances de voir les Verts boucler le deal sont grandes. D’autant plus qu’Eirik Horneland va perdre le prometteur Pierre Ekwah. La place au milieu de terrain se libère et Lebreton sera parfait pour reconstruire l’avenir du club.