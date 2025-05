PSG : Luis Enrique lance un sacré avertissement à l’Inter !

À cinq jours de la finale de la Ligue des Champions à l’Allianz Arena de Munich, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a lancé un sérieux avertissement à son futur adversaire, l’Inter Milan.

PSG : Luis Enrique veut terminer le travail pour écrire l’histoire

Après les compétitions nationales et les sacres en Ligue 1 et en Coupe de France, le Paris Saint-Germain va tenter de s’offrir la première Ligue des champions de son histoire face à l’Inter Milan le samedi soir, à l’Allianz Arena de Munich. Pour PSG TV, Luis Enrique a annoncé la couleur à quelques jours de ce rendez-vous européen tant attendu. Le technicien espagnol a clairement avoué que ses hommes et lui veulent terminer le travail entamé depuis le début de la saison afin d’entrer dans l’histoire des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Deux bonnes nouvelles pour le PSG face à l’Inter Milan !

À voir Bordeaux : Oliver Kahn, futur propriétaire des Girondins ?

« Il ne reste plus qu’un match. Il n’y a plus que deux équipes en Ligue des Champions : l’Inter et nous. L’Inter est une équipe plus expérimentée que nous. Il ne fait aucun doute qu’elle mérite d’être finaliste de la Ligue des champions et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli.

Lisez aussi : PSG – Inter Milan : Incroyable mobilisation des fans de l’OM

Mais nous devons terminer le travail, car notre objectif est d’entrer dans l’histoire », a déclaré Luis Enrique. Cette finale promet puisque le club italien entend également prendre se rattraper après la dernière finale perdue contre Manchester City de Pep Guardiola.