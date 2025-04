Mercato : Le Paris SG tranche radicalement pour Kang-In Lee

Bien que n’étant pas un titulaire indiscutable au PSG, Kang-In Lee garde sa côte intacte sur le marché des transferts. À l’approche du mercato estival, plusieurs clubs seraient déjà positionnés pour le récupérer. Mais le Paris SG n’a pas dit son dernier mot dans cette affaire.

Mercato PSG : Kang-In Lee cité à Manchester United

Arrivé à l’été 2023 en provenance du RCD Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee devait incarner l’un des nouveaux visages du projet parisien. Mais deux ans après sa signature jusqu’en juin 2028, le milieu offensif sud-coréen peine à convaincre. Malgré quelques éclairs techniques et une belle activité lorsqu’il entre en jeu, le joueur de 24 ans n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique.

Lisez aussi : Transfert-Choc : C’est terminé entre Kang-In Lee et le PSG !

À voir OM vs Brest : La LFP tranche, un bon signe pour Marseille

Malgré l’affection de son entraîneur, Kang-In Lee pourrait donc faire partie des probables partants de l’intersaison. Surtout que la presse anglaise évoque un réel intérêt de Manchester United pour Kang-In Lee. Les Red Devils, en quête de profils créatifs et capables d’évoluer entre les lignes, apprécieraient particulièrement la polyvalence et la qualité technique du numéro 19 parisien.

Un transfert vers la Premier League pourrait ainsi relancer la carrière de Kang In Lee, en quête de continuité et de responsabilités. De son côté, le média Fichajes croit savoir que le compatriote de Kim Min-jae serait dans le viseur de l’Arabie Saoudite. La possibilité d’avoir un rôle de premier plan, ajoutée aux conditions économiques et sportives du projet, pourrait peser dans sa décision. Sauf que le PSG n’aurait pas encore totalement renoncé à son joueur. Bien au contraire.

Prolongation surprise pour Kang-In Lee ?

Si la prolongation la plus urgente au Paris Saint-Germain demeure celle du gardien Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin 2026, L’Équipe assure que Luis Campos travaillerait déjà sur d’autres dossiers de ce genre. Arrivé en janvier 2024, Lucas Beraldo pourrait ainsi se voir proposer une prolongation dès janvier 2026, toujours selon le quotidien sportif.

Une nouvelle confirmée par le journal Le Parisien, qui ajoute que Luis Campos envisagerait également, s’il reste au PSG la saison prochaine, d’ouvrir des pourparlers avec Kang-In Lee en vue d’une prolongation de son contrat. Durant l’hiver passé, le tabloïd britannique The Athletic avait évoqué un possible intérêt d’Arsenal pour un transfert de Lee en Premier League.

À voir FC Nantes : Mauvaises nouvelles pour Kombouaré !

Lisez aussi : Mercato : Le PSG fixe le juste tarif pour Kang-In Lee !

Très utilisé en début de saison, le Coréen a vu son temps de jeu diminuer ces dernières semaines, notamment en raison d’une blessure à la cheville survenue lors de la dernière trêve internationale. De plus, l’instauration d’un milieu à trois au PSG et l’éclosion du très polyvalent Désiré Doué depuis décembre, sans oublier l’arrivée hivernale de Khvicha Kvaratskhelia, ont réduit ses perspectives en attaque. Mais les dirigeants parisiens veulent le garder en lui proposant une prolongation.