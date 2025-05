PSG Mercato : Le départ se précise pour Kang-In Lee   

Mis de côté par Luis Enrique depuis plusieurs mois, Kang-In Lee pourrait quitter les rangs du PSG cet été. Une option de plus en plus envisagée par la direction du club de la capitale. Explications.

PSG Mercato : Le divorce se profile pour Kang-In Lee

Dans cette seconde partie de saison, Kang-In Lee ne joue qu’en championnat et en coupe nationale. De quoi forcément remettre en cause à terme son avenir à Paris Saint-Germain. D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants parisiens devraient discuter de l’avenir avec le clan de l’international sud-coréen dès la fin de la saison.

Car deux ans après son arrivée en provenance de Majorque, le milieu offensif de 24 ans n’est toujours pas un titulaire indiscutable. Polyvalent et apprécié par Luis Enrique, il ne perturbe pas l’ambiance et accepte son statut pour l’instant, vu que l’équipe gagne. Cependant, le Sud-Coréen n’apprécie logiquement pas de ne pas jouer les rencontres les plus importantes.

À voir Transfert-choc : La Juventus Turin tente un gros coup à l’OL

Lisez aussi : Mercato : Le Paris SG tranche radicalement pour Kang-In Lee

Un reproche qu’il formulait déjà l’hiver dernier alors qu’il jouait pourtant bien plus en Ligue des Champions. Autant dire que son avis n’a pas du tout changé, alors qu’il n’a participé qu’à un seul des cinq derniers matchs européens des Parisiens. Le quotidien sportif rapporte que le Paris SG ne s’opposera pas à un transfert cet été lors du mercato d’été.

Kang-In Lee vers la Premier League ?

En fin de saison, il faudra donc évaluer toutes les composantes concernant un éventuel départ. Le Paris Saint-Germain a un contrat avec lui jusqu’en juin 2028 et, s’il décide de garder le joueur, Kang-In Lee n’aura que peu de marge de manœuvre, une prolongation ayant même été évoquée ces dernières semaines.

Si Paris ouvre la porte à un départ, il faudra qu’un club dégaine une offre conséquente pour s’offrir le gaucher sud-coréen, transféré en juillet 2023 contre 22 millions d’euros. L’hiver dernier, des rumeurs évoquaient un intérêt d’Arsenal pour le joueur, mais Paris avait fermé la porte alors qu’un départ trottait déjà dans la tête du principal intéressé.

À voir OL : Comment Fonseca dirige les Gones malgré sa suspension ?

Lisez aussi : Transfert-Choc : C’est terminé entre Kang-In Lee et le PSG !

La Premier League, où son compatriote Son Heung-min est très suivi, est forcément le championnat le plus probable en cas de départ. Outre les Gunners, des rumeurs l’ont déjà lié par le passé à d’autres clubs anglais. Newcastle aurait été l’un d’entre eux l’été dernier, sans toutefois faire d’offre.