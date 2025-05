Mercato FC Nantes : Coup de maître du FCN contre le RC Lens

Le FC Nantes tient peut-être déjà son nouvel entraîneur à l’approche du mercato. Courtisé également par le RC Lens, Luis Castro semble se rapprocher des Canaris, qui auraient marqué des points décisifs dans ce dossier.

À 45 ans, Luis Castro s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de Ligue 2. Sous contrat avec Dunkerque jusqu’en 2027, le technicien portugais a réalisé une saison remarquable, et a su mener l’USLD jusqu’aux barrages d’accession avant de chuter face à Metz. Ses performances n’ont pas laissé insensibles plusieurs clubs de Ligue 1, notamment le FC Nantes et le RC Lens.

Le FCN, en quête d’un successeur à Antoine Kombouaré, remercié après avoir assuré le maintien en Ligue 1 lors de la dernière journée, a rapidement entamé des discussions avec Castro. Une première rencontre aurait déjà eu lieu, et les échanges se poursuivent activement. D’après L’Equipe, le Portugais donnerait sa préférence au projet nantais, jugé plus structuré à ce stade.

Un frein majeur pour le RC Lens

Côté lensois, Luis Castro figure bien sur la short-list des potentiels remplaçants de Will Still. Mais le dossier s’annonce plus complexe. Les dirigeants artésiens ont, dès les premiers échanges, exprimé leur réticence à verser une indemnité à Dunkerque, un préalable pourtant jugé incontournable par le club nordiste.

Ce blocage pourrait définitivement tourner l’affaire en faveur de Nantes. Sauf retournement de situation, le FC Nantes pourrait officialiser l’arrivée de Luis Castro dans les prochains jours. Une manœuvre habile du club de Loire-Atlantique, qui pourrait s’offrir un entraîneur ambitieux et convoité pour ouvrir un nouveau chapitre.

