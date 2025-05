Mercato FC Nantes : Kita boucle un gros dossier !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a scellé l’avenir d’une recrue hivernale. Le meneur de jeu français va prolonger son contrat avec les Canaris.

Mercato FC Nantes : Un milieu de terrain a signé !

Francis Coquelin va prolonger son contrat avec le FC Nantes malgré les pépins physiques. Arrivé à Nantes en janvier dernier pour un contrat de six mois, l’ancien joueur de Villarreal a été souvent victime de blessures et n’a pas pu aider les Canaris sur le terrain durant le sprint final.

L’ancien entraîneur du club, Antoine Kombouaré n’a voulu prendre aucun risque et l’a souvent laissé au repos. Le meneur de jeu français a disputé seulement 6 rencontres avec le FC Nantes depuis son arrivée à la Beaujoire, a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Selon certaines sources proches du club, la direction nantaise serait satisfaite de l’attitude du joueur en interne. Son rôle dans le vestiaire pousse les dirigeants du FC Nantes à envisager une prolongation de son bail. L’Équipe fait le point sur l’avenir de Francis Coquelin à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival et révèle qu’il va poursuivre l’aventure avec les Canaris.

Le milieu de terrain passé par Arsenal va prolonger pour une année avec le FCN. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son fils Franck Kita espèrent que le joueur sera épargné par les pépins physiques afin de montrer réellement tout son potentiel la saison prochaine.