Mercato : L’OM et le LOSC à la lutte pour un crack de Nantes

Une pépite du FC Nantes est sur les tablettes de l’OM et du LOSC pour le mercato estival. Les dirigeants nantais s’opposent au départ de leur joueur.

L’OM et le LOSC s’arrachent un attaquant du FC Nantes pour le mercato estival. Les Dogues ont perdu leur buteur Jonathan David et flairent plusieurs pistes pour compenser son départ. En fin de contrat à la fin de ce mois de juin, l’international canadien a décidé de ne pas prolonger son bail et a déjà annoncé son départ de Lille.

Selon les informations de l’insider BelOM sur X, le président du LOSC, Olivier Létang, et son équipe auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant français Matthis Abline. Ce jeune crack a trouvé régulièrement le chemin des filets cette saison et a contribué au maintien des Canaris en Ligue 1.

Matthis Abline a inscrit 11 buts et délivré deux passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues avec le FCN cette saison. Arrivé au FC Nantes en janvier 2023 en provenance du Stade Rennais dans le cadre d’un prêt, il s’est rapidement adapté au jeu des Nantais et a contribué activement au maintien du club en Ligue 1 la saison dernière. Ce qui a poussé les dirigeants du FCN à débourser 12 millions d’euros pour lever l’option d’achat et le recruter définitivement l’été dernier.

Les belles statistiques de Matthis Abline attisent les convoitises de nombreuses écuries françaises qui font le forcing pour le recruter. Outre le LOSC, un autre cador de Ligue 1 cible aussi le crack nantais. L’Olympique de Marseille serait aussi chaud pour s’offrir le joueur cet été. Le club phocéen a des arguments solides pour convaincre le joueur puisqu’il s’est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Toutefois, le FC Nantes n’est pas vendeur. Le président nantais, Waldemar Kita envisage de conserver sa pépite pour la saison prochaine. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du crack nantais est estimée à 12 millions d’euros.