Mercato FC Nantes : Hugo Lamy ciblé par les Canaris

Le FC Nantes poursuit sa campagne de recrutement avec un intérêt concret pour Hugo Lamy. D’après Loïc Tanzi de L’Équipe, le Français de 21 ans, formé au PSG, devrait très bientôt rejoindre les Nantais.

Mercato : Le FC Nantes veut signer Hugo Lamy

En fin de contrat avec l’US Lusitanos, Hugo Lamy pourrait débarquer au FC Nantes cet été. L’ancienne pépite du Paris Saint-Germain figure sur les tablettes du club canari, qui a terminé 13ᵉ au classement de la Ligue 1, validant ainsi son maintien. La direction souhaite intégrer un jeune profil au poste de latéral pour créer une concurrence avec Kelvin Amian, Fabien Centonze et Marcus Coco.

D’après Loïc Tanzi, les négociations sont déjà presque bouclées pour le recrutement d’Hugo Lamy. Pour l’instant, les détails du transfert ne sont pas connus ; néanmoins, la possibilité de voir le joueur de 21 ans porter les couleurs du FC Nantes la saison prochaine est bien réelle. Grâce à cette opération, le natif de Lagny-sur-Marne pourra enfin évoluer dans l’élite française, après avoir manqué cette opportunité avec le Paris Saint-Germain.

Formé au #PSG, Hugo Lamy, latéral droit, va rejoindre le FC Nantes après une première expérience en Suisse #Mercato— Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 5, 2025

De 2017 à 2021, Hugo Lamy a alterné entre la formation académique et son parcours dans les équipes U17 et U19. En juillet 2023, il a ensuite signé à l’AC Bellinzona, en Suisse, où il a passé un an et demi avant de poser ses valises à l’US Lusitanos en février dernier. Durant la seconde moitié de la saison, le latéral droit a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues, pour un but et deux passes décisives.