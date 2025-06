Mercato PSG : Grande nouvelle pour l’arrivée de Rodrigo Mora

Malgré une récente prolongation de contrat jusqu’en 2030, Rodrigo Mora, pressenti au PSG, semble plus proche que jamais d’un départ du FC Porto. Le club portugais avançait même déjà sur sa succession.

Mercato : Rodrigo Mora d’accord pour rejoindre le PSG

À seulement 17 ans, Rodrigo Mora, jeune milieu offensif ou ailier du FC Porto, attise les convoitises. Selon PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain est en négociation active avec le club portugais pour tenter de recruter la pépite, sous contrat jusqu’en 2030. Le joueur avait pourtant prolongé il y a quelques jours avec le FC Porto. Mais semble-t-il, pour mieux partir ensuite.

Le jeune international portugais, déjà apparu en pro cette saison et considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, serait tenté par une arrivée à Paris. « Le FC Porto et Paris discutent pour Rodrigo Mora en ce moment. Le joueur a envie de venir à Paris », assure le média spécialisé. Un profil offensif, technique et percutant, qui correspond parfaitement à la politique du Paris SG visant à sécuriser de jeunes cracks avant leur explosion.

Toujours selon la même source, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, se serait déjà entretenu avec Mora pour le rassurer quant au rôle qu’iil entend lui confier dans son équipe la saison prochaine. L’affaire avance bien et le compatriote de Vitinha pourrait débarquer prochainement dans la capitale. D’ailleurs, les dirigeants de Porto seraient en train d’assurer son remplacement.

Gabri Veiga pour remplacer Rodrigo Mora ?

Considéré comme un bel espoir du football espagnol, Gabri Veiga a répondu aux sirènes de l’Arabie Saoudite à tout juste 21 ans. Une aventure à Al-Ahli qui prend fin puisque le milieu offensif de 23 ans fonce vers le FC Porto.

Selon la presse locale, un accord aurait été trouvé pour son transfert à hauteur de 15 millions d’euros. Pour rendre son transfert possible, Gabri Veiga aurait accepté de baisser son salaire de 90%, soit 2 millions d’euros par saison.

Le journal Record indique que pour le PSG, ce deal est une excellente nouvelle par « procuration » puisque la voie est désormais toute dégagée pour finaliser la signature de Rodrigo Mora. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, souhaiterait rapidement boucler l’opération pour 50 millions d’euros, alors que le jeune ailier dispose d’une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros.