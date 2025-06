Mercato RC Lens : Un Lensois à Leverkusen, l’OM en danger ?

Dans le sens des départs, le RC Lens s’active en coulisses pour se libérer de certains joueurs afin de renflouer ses caisses ; c’est notamment le cas pour Facundo Medina. Le défenseur central de 26 ans suscite l’intérêt du Bayer Leverkusen, bien que l’OM soit en pole position.

Mercato RC Lens : Le Bayer Leverkusen entre dans la danse pour Facundo Medina

Après cinq années de bons et loyaux services, Facundo Medina a fait savoir aux dirigeants du RC Lens qu’il souhaite changer d’air pour découvrir un nouvel environnement. À cet effet, le Bayer Leverkusen s’est manifesté pour sa signature, avec l’objectif de faire de lui le remplaçant de Jonathan Tah, pressenti sur le départ dans les prochains jours.

D’après plusieurs sources allemandes, les Noirs et Rouges ont déjà noué des contacts avec le RC Lens pour un potentiel transfert. Les Sang et Or sont ouverts aux discussions, mais ils ne sont pas réceptifs à une offre inférieure à 20 millions d’euros. Malgré cette exigence financière, le Bayer Leverkusen souhaite tout de même tenter quelques approches pour s’attacher les services de Facundo Medina.

L’OM optimiste pour Facundo Medina

De son côté, l’Argentin de 26 ans n’est pas séduit par cette approche du Bayer Leverkusen. Selon les informations de L’Équipe, le défenseur central privilégie un transfert à l’Olympique de Marseille. Il est attiré par le projet du club phocéen, ainsi que par la promesse d’y être un titulaire indiscutable.

Les négociations avancent entre le RC Lens et l’OM, qui restent optimistes quant à la possibilité de trouver un accord de transfert compris entre 15 et 20 millions d’euros. Ainsi, sauf retournement de situation, Facundo Medina devrait porter les couleurs du club marseillais la saison prochaine.

Mais les dirigeants phocéens doivent rester vigilants face à l’intérêt sérieux du Bayer Leverkusen. À noter que les Allemands ne sont pas les seuls concurrents dans ce dossier : en Espagne, l’Atlético de Madrid s’intéresse également à Facundo Medina.