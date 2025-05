ASSE : Stassin et Davitashvili, une grande décision tombe

A l’approche du mercato d’été, l’avenir de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili à l’ASSE est plus que jamais au cœur des débats. Alors que la tendance est plus à un départ du Belge et du Géorgien après la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, la décision des Verts a pris une décision claire.

Mercato ASSE : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili jugés intransférables

À l’heure où l’AS Saint-Étienne digère difficilement sa relégation en Ligue 2, le club affiche une fermeté inattendue sur le mercato. Deux des plus grandes satisfactions individuelles de la saison, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, resteront stéphanois la saison prochaine. Malgré les nombreuses sollicitations, les dirigeants, emmenés par Kilmer Sports, ont pris une position claire : les deux joueurs sont intransférables selon Foot Mercato.

Recrutés à prix fort l’été dernier (près de 15 millions d’euros au total), Stassin et Davitashvili ont rapidement fait taire les sceptiques. L’un, arrivé de Westerlo, a éclaboussé la deuxième moitié de saison par son sens du but. L’autre, ex-Bordelais, a séduit par sa créativité et son efficacité offensive. Leur impact a été tel qu’ils figurent désormais parmi les joueurs les plus courtisés du championnat.

Stassin – Davitashvili, le duo de rêve de Saint-Etienne

Lucas Stassin, âgé de 20 ans, a confirmé les espoirs placés en lui. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, il a terminé la saison parmi les attaquants les plus prolifiques de moins de 21 ans en Europe. En 2025, seul Ousmane Dembélé a davantage marqué que lui en championnat

Son but décisif lors du derby contre l’OL a marqué les esprits. Estimé à 22,5 millions d’euros, le néo-international belge est déjà dans le viseur de plusieurs écuries européennes. Zuriko Davitashvili n’a pas été en reste. Percutant, inspiré, il a cumulé 8 buts et 7 passes décisives dans un contexte pourtant morose.

Ami proche de Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien a été un véritable moteur offensif pour les Verts. Sa capacité à faire la différence dans les petits espaces en fait un profil rare.

Kilmer Sports veut bâtir sur la continuité

Le message est limpide : l’ASSE ne bradera pas ses joyaux. L’investisseur canadien Kilmer Sports entend construire la remontée autour d’un noyau solide, avec Eirik Horneland confirmé à la tête de l’équipe. Stassin et Davitashvili sont les piliers d’un projet sportif que le club souhaite poursuivre, même en Ligue 2. Reste à voir si cette position résistera aux offensives du marché estival.