Mercato PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Mario Gila

À la recherche d’un défenseur central, le PSG a été annoncé proche de boucler la signature de Mario Gila, l’international espagnol de La Lazio Rome. Mais aux dernières nouvelles, le dossier pourrait connaître un autre dénouement.

Mercato PSG : Mario Gila finalement retenu à la Lazio ?

Impressionnant avec la Lazio Rome, Mario Gila a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens, dont la Juventus Turin. Pour autant, le défenseur central espagnol pourrait aller poursuivre sa carrière en France. À en croire le journal madrilène AS, le Paris Saint-Germain tient la corde pour recruter le joueur de 24 ans.

Une tendance confirmée par La Gazzetta dello Sport, qui assure que Luis Campos, le conseiller sportif parisien, aurait transmis une offre de 35 millions d’euros à son homologue de la Lazio Rome pour Mario Gila. Une première approche qui serait jugée insuffisante par le président de la formation italienne, Lazio Claudio Lotito.

Les Biancocelesti, qui vont devoir reverser 50% du montant du transfert au Real Madrid, exigeraient au moins 40 millions d’euros pour libérer le joueur de ses deux ans de contrat restant.

L’affaire devrait se résoudre après la Coupe du Monde des Clubs, le PSG ayant déjà l’accord verbal de l’international espagnol, désireux d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine. Sauf que le changement survenu sur le banc du club romain pourrait avoir une incidence réelle sur ce dossier.

Maurizio Sarri bloque Mario Gila à la Lazio

Un peu plus d’un après sa démission, Maurizio Sarri est de retour à la Lazio Rome et pourrait bien relancer l’avenir de Mario Gila. En effet, selon les indiscrétions révélées par le média TMW, l’entraîneur italien adore le défenseur central espagnol et serait prêt à le convaincre de rester à Rome.

Le joueur formé au Real Madrid apprécie également son coach et pourrait donc accepter de miser sur la stabilité en poursuivant son aventure au Stadio Olimpico, surtout que le Paris Saint-Germain avancerait aussi sur le recrutement de l’Ukrainien Ilya Zabarnyi (22 ans) en provenance de Bournemouth. Affaire à suivre donc…