Mercato : Le PSG accélère pour une piste défensive !

Le PSG veut anticiper sur son mercato de l’été prochain et prend les devants pour plusieurs pistes. En quête d’un défenseur central droitier, le club de la capitale a ciblé une piste sérieuse du côté de l’Italie.

Mercato : La défense, chantier prioritaire pour le PSG

Malgré une saison solide sur tous les tableaux, sacré en Ligue 1 et encore en lice pour une finale de Ligue des champions, le PSG prépare déjà la suite. Si l’effectif de Luis Enrique semble bien huilé, la direction sportive veut consolider ses arrières. Le poste de défenseur central droitier apparaît comme une priorité, en particulier pour pallier un départ définitif de Milan Skriniar et offrir une doublure fiable à Marquinhos.

Pour renforcer ce secteur, Luis Campos est passé à l’action. Jeudi soir, le conseiller football du PSG s’est déplacé à Rome, à l’occasion du match entre la Lazio et Bodø/Glimt. Objectif : observer Mario Gila, titulaire pour les Biancocelesti. À 23 ans, l’Espagnol formé au Real Madrid séduit par sa rigueur défensive et sa marge de progression. Son profil correspond aux exigences parisiennes, et son nom revient avec insistance dans les coulisses du Camp des Loges.

Cette démarche traduit une volonté claire du club : maintenir un haut niveau d’exigence et projeter ses joueurs dans une dynamique d’excellence. À l’approche du choc européen en demi-finale, la direction souhaite rappeler à chacun le poids du maillot et les ambitions du PSG sur la scène continentale. La quête d’un renfort défensif s’inscrit ainsi dans une stratégie globale, entre performances immédiates et vision à long terme.