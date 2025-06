Mercato PSG : Chevalier fixe une seule condition pour signer

Alors que les discussions avec Gianluigi Donnarumma semblent s’enliser, le PSG garde la main sur le dossier Lucas Chevalier au poste de gardien de but. Pas forcément opposé à l’idée de rejoindre les Rouge et Bleu, le portier du LOSC a tout de même une exigence, et pas n’importe laquelle.

Mercato PSG : Donnarumma trop gourmand, Chevalier ciblé

Malgré les propos rassurants de Gianluigi Donnarumma, les négociations traînent avec la direction du Paris Saint-Germain concernant une prolongation de contrat. Ces dernières heures, L’Équipe et Le Parisien ont fait état de discussions au point mort entre les deux parties.

Luis Campos, le conseiller sportif de Paris, aurait notamment transmis au portier de 26 ans un salaire à la baisse, mais compensé par divers bonus liés aux performances sportives du joueur, qui lui permettrait de rester dans le top 5 des gros revenus du PSG.

À voir Mercato OM : Accord bouclé pour une arrivée en défense

Auréolé par ses prestations XXL en Ligue des Champions, Donnarumma fait pression sur le club pour obtenir une nette rémunération et profite de la situation pour écouter les offres des autres grands clubs européens.

Lisez aussi : Info Mercato : Le LOSC s’active pour l’après-Lucas Chevalier

Si Enzo Raiola, l’agent du numéro 1 parisien, a confié à Tuttosport, qu’un retour en Italie n’est pas à l’ordre du jour, L’Équipe assure que le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et Manchester United seraient positionnés pour récupérer Gianluigi Donnarumma en cas de départ. Si Donnarumma venait à partir, la cible priorité pour le remplacer reste Lucas Chevalier, le dernier rempart du LOSC. Mais il faudra convaincre le numéro 2 de l’équipe de France.

Lucas Chevalier veut la place de Donnarumma

Expert du football anglais, Sébastien Vidal confirme que des clubs de Premier League ont tenté d’approcher Gianluigi Donnarumma, en vain. Arrivé librement à l’été 2021, l’ancien portier de l’AC Milan souhaite poursuivre son aventure sous le maillot du PSG.

À voir ASSE : Le mercato ambitieux lancé, 2 M€ investis pour Jaber

« Plusieurs clubs anglais sont venus aux renseignements pour le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma. On m’indique que l’italien a eu une réponse commune pour chacun. Il veut prolonger à Paris et sa volonté est de rester dans le club de la capitale », écrit le journaliste.

Autrement dit, Gianluigi Donnarumma refuse les éventuelles portes de sortie, ce qui met une pression énorme sur Luis Campos, qui a lui reçu l’ordre de Nasser Al-Khelaifi de mettre un terme à la politique inflationniste sur les salaires.

De son côté, Dominique Séverac, lors d’un passage sur le plateau de La Chaine L’Équipe, rapporte que Lucas Chevalier est le choix numéro 1 du Paris SG pour compenser un éventuel départ du gaillard italien. Toutefois, l’international français de 23 ans ne souhaite pas venir à Paris pour être numéro 2.

Lisez aussi : Mercato LOSC : Lucas Chevalier, gros chèque d’Aston Villa

À voir Mercato : Le PSG et le Barça négocient un incroyable échange

« Au moment où Donnarumma ne prolongera pas, ils iront chercher un autre gardien. Et à 90%, ce sera Chevalier. Lucas Chevalier ne viendra jamais s’il y a Donnarumma. Il ne va pas faire le match avec Donnarumma. Il vient que s’il aura l’assurance d’être le numéro 1 », explique le journaliste sportif. L’été s’annonce chaud dans la capitale.