Mamadou Sarr à Chelsea : Le RC Lens s’offre une belle somme !

Le 9 juin dernier, Chelsea FC a officialisé la signature de Mamadou Sarr en provenance du RC Lens pour les huit prochaines saisons. Dans ce transfert, les Artésiens s’offrent une belle somme de 50 000 euros, et voici pourquoi.

Le RC Lens tire profit de Mamadou Sarr !

Après son expérience en France avec l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg, Mamadou Sarr prend la direction de la Premier League en rejoignant Chelsea FC. Le défenseur central franco-sénégalais va donc évoluer pour la première fois dans ce championnat d’envergure. Selon Transfermarkt, l’opération a coûté 14 millions d’euros aux Blues.

Mais en réalité, une partie de cette somme devrait revenir au RC Lens. En effet, le club Sang et Or a formé le natif de Martigues lorsqu’il avait entre 12 et 13 ans, avant de le laisser rejoindre l’OL en 2018. Selon le site Sportune, une clause aurait été incluse dans le contrat de transfert vers Chelsea FC, offrant la somme de 50 000 euros aux Lensois en tant que club formateur.

Cela représente une belle opportunité financière pour le RC Lens, qui a besoin de fonds pour concrétiser ses transferts durant le mercato estival. Sur le marché, les Artésiens suivent de jeunes joueurs comme Zakaria Ariss, Arsène Kouassi et bien d’autres. L’objectif est de renforcer l’équipe de Pierre Sage afin de faire mieux la saison prochaine.