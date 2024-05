John Textor lance bien le mercato de l’OL

L’été s’annonce intense à l’OL pour John Textor. Alors que le club a encore la possibilité d’accrocher une place européenne, le dirigeant américain est déjà à fond sur des dossiers urgents.

OL : le coup de maître de John Textor qui tout changé cette saison

L’Olympique Lyonnais a écrit une page mémorable de son histoire en Ligue 1 cette saison avec une série de victoires qui ont propulsé l’équipe dans la course pour l’Europe. Les Gones étaient pourtant au bord de l’abîme après un début de saison catastrophique au point d’être proche de la relégation. Mais le mercato hivernal stratégique de John Textor a complètement tout changé.

Six renforts apportés au groupe de Pierre Sage, qui ont su donner satisfaction à l’instar de Nemanja Matic et Saïd Benrahma. Avec la fin de la saison approchant, l’OL se trouve dans une position favorable pour atteindre les places européennes, un objectif qui semblait lointain il y a quelques mois.

Cette remontée est le résultat d’un travail d’équipe, d’une stratégie efficace et d’une foi inébranlable dans le potentiel du club. Un travail impressionnant qui devrait se poursuivre dès cet été.

John Textor déjà actif sur ses premiers dossiers

Le président de l’OL n’a pas attendu la fin de la saison pour lancer ses jalons et préparer la saison prochaine, qui doit être une confirmation pour le club. L’un des premiers dossiers bouclés est Mama Baldé. Dans un mouvement stratégique, l’OL a confirmé la levée de l’option d’achat pour Mama Baldé, le dynamique attaquant bissau-guinéen prêté par Troyes, selon Ouest France.

Cette décision fait suite à une saison impressionnante où Baldé a participé à plus de 55% des matchs de l’OL, remplissant ainsi les conditions pour une acquisition définitive. Le prochain sur la liste devrait être Jake O’Brien. Arrivé à l’OL en provenance de Crystal Palace, il a rapidement fait ses preuves en Ligue 1. Titulaire depuis début octobre et auteur de buts décisifs, O’Brien a exprimé son désir de rester à l’OL et de contribuer à son succès.

L’autre grosse satisfaction de John Textor est sans doute Saïd Benrahma, arrivé en janvier dans un prêt payant de 6 mois à hauteur de 6M€ depuis West Ham. Auteur de trois buts et deux passes décisives en onze matchs, l’ailier algérien pourrait voir son option d’achat fixée à 13M€ être levée par Lyon, si l’on en croit les médias algérien.