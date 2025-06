Mercato FC Nantes : le verdict tombe pour Ignatius Ganago

Ignatius Ganago ne reviendra pas au FC Nantes lors du mercato estival. L’international camerounais va poursuivre l’aventure en MLS pendant les six prochains mois.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago maintenu en MLS

En manque de temps de jeu au FC Nantes, l’attaquant camerounais Ignatius Ganago a quitté le FCN lors du dernier mercato hivernal et s’est engagé avec le New England Revolution en Major League Soccer. L’ancien Niçois a rejoint cette franchise américaine sous la forme d’un prêt payant de six mois, assorti d’une option d’achat pour une durée similaire.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita lorgne une pépite de Dunkerque !

À voir Mercato : L’OM tient son nouveau Messi, une offre transmise

En Amérique du Nord, Ignatius Ganago s’épanouit pleinement. Depuis son arrivée en MLS, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 15 rencontres avec son club en tant que titulaire. Ses belles performances ont poussé les dirigeants de New England Revolution à étendre son prêt jusqu’en décembre 2025. L’international camerounais ne fera donc pas son retour au FC Nantes cet été.

Lire aussi : Mercato : Le LOSC vise un ange déchu du FC Nantes

Arrivé au FC Nantes à l’été 2022 en provenance du RC Lens, Ignatius Ganago n’a malheureusement pas réussi à montrer tout son potentiel chez les Canaris en raison des pépins physiques. L’attaquant nantais a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou qui l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison dernière. Avant de prendre la direction de l’Amérique du Nord, Ignatius Ganago a disputé au total 57 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Nantes.