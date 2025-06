Mercato : C’est signé, le Real et Man City écoeurent le PSG

Désireux de poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG va devoir aussi compter la concurrence d’autres grands clubs européens, notamment le Real Madrid et Manchester City. Explications.

Mercato : Longtemps annoncé au PSG, un crack argentin file au Real

C’est désormais officiel, le PSG n’aura pas le « Lamine Yamal argentin » cet été. Longtemps annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, Franco Mastantuono quitte les rangs de River Plate et s’engage en faveur du Real Madrid. Considéré comme un futur crack, le milieu offensif de 17 ans, sous contrat jusqu’en décembre 2026 à River Plate, est un nouveau grand talent du football argentin.

Il a été évoqué dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais les médias ont finalement annoncé une signature au Real Madrid. D’après Fabrizio Romano, le jeune meneur de jeu a signé un contrat de six ans avec les Merengues. Comunicado Oficial: Mastantuono.#RealMadrid | #WelcomeMastantuono— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2025

« Franco Mastantuono peut être considéré comme le nouveau joueur du Real Madrid, car tous les documents ont été signés. Contrat jusqu’en juin 2031 signé par Franco et paperasse de club à club avec River Plate également complétée. Prochaine étape : déclaration officielle, Franco rejoindra le Real à partir du mois d’août », indique le journaliste italien sur Twitter.

Le club espagnol vient d’officialiser cette arrivée. Juni Calafat, responsable du recrutement de la Maison-Blanche, s’est lui-même rendu en Argentine pour faire avancer les discussions. Une mission express et efficace : il a trouvé un accord avec les représentants du joueur, puis avec les dirigeants de River Plate.

Pour boucler l’opération, le Real Madrid a accepté de payer la clause libératoire de Mastantuono, soit 45 millions d’euros qui seront réglés en trois versements étalés sur trois ans. Avant de rejoindre la capitale espagnole, le jeune prodige argentin disputera néanmoins la Coupe du Monde des Clubs avec River Plate, ultime étape avant le grand saut vers l’Europe. C’est donc fini, Mastantuono, sans surprise après les dernières rumeurs, ne signera pas au PSG. Ce n’est pas tout.

Manchester City arrache une pépite au Paris SG

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Mahamadou Sangaré, en fin de contrat aspirant cet été, quitte le PSG pour rejoindre Manchester City. Spécialiste mercato à RMC Sport, Fabrice Hawkins confirme ce vendredi que l’attaquant de 18 ans a passé sa visite médicale avec succès et va donc signé avec les Citizens. 🚨Mahamadou Sangaré quitte le PSG et signe son premier contrat professionnel à Manchester City ☑️



🔹Visite médicale ok. Contrat de 5 ans qui prendra effet à partir du 1er juillet.



📻 Scouting lui a consacré un épisode cette saison https://t.co/TCZwNQYWz8 https://t.co/Bih9EsT9mJ— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 13, 2025

« Mahamadou Sangaré quitte le PSG et signe son premier contrat professionnel à Manchester City. Visite médicale OK. Contrat de 5 ans qui prendra effet à partir du 1er juillet », rapporte le journaliste sportif. Après Axel Tape, c’est au tour de Mahamadou Sangaré de partir.