Mercato AS Monaco : Pogba – Ansu Fati, le double coup visé !

Ce week-end, l’AS Monaco va carrément passer à la vitesse supérieure pour la signature de Paul Pogba et d’Ansu Fati. D’après Fabrizio Romano, le club de la Principauté va insister pour les deux pistes.

L’AS Monaco poursuit ses grandes manœuvres sur ce mercato estival afin de concrétiser la signature de Paul Pogba et Ansu Fati. Pour l’ancien joueur de Manchester United et de Juventus Turin, les rouges et blanc sont en pleine négociation pour un contrat de deux ans qui prendra fin en juin 2027. Pour le moment, aucun accord n’est trouvé, parce que Paul Pogba n’a pas encore donné son feu vert.

Concernant Ansu Fati, l’AS Monaco ne pense pas abandonner les discussions, malgré les exigences financières du FC Barcelone. En fin de semaine, les Catalans ont rejeté une offre des Monégasques, mais ces derniers comptent revenir à la charge. Selon les révélations de Fabrizio Romano, l’expert en mercato, l’AS Monaco va passer à l’offensive ce week-end avec une nouvelle proposition.

Peut-être celle-ci sera la bonne avec un accord total du FC Barcelone. L’objectif principal du club de la Principauté est de frapper un gros coup dans les prochains jours en signant Paul Pogba et Ansu Fati à la fois. L’arrivée des deux joueurs seront sans doute d’une grande aide pour le club qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

🚨🇲🇨 AS Monaco will insist this weekend to get both Paul Pogba and Ansu Fati deals over the line.



Negotiations underway. pic.twitter.com/Jcz41teHZj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025