INFO Mercato : L’OM frappe un gros coup en Ligue 1 !

Intéressé par le renfort d’Edon Zhegrova, l’OM s’est heurté à l’intransigeance du LOSC qui souhaite conserver son attaquant pour la saison prochaine. Pour autant, le club marseillais n’abdique pas et prépare un gros coup pour l’hiver.

Mercato : Le LOSC recale l’OM pour Edon Zhegrova

Banni par le LOSC depuis plusieurs mois et prié de se trouver un nouveau club, Edon Zhegrova a vu l’Olympique de Marseille débarquer pour le recruter afin d’en faire la doublure de Mason Greenwood. Mais contre toute attente et malgré le risque de le voir partir gratuitement dans un an, le club lillois semble vouloir le garder la saison prochaine.

« Edon est là. Je l’ai vu ce matin d’ailleurs, on se voit quasiment tous les jours, Il est possible qu’il soit avec nous. Il va bien, il s’entraîne bien, il est bien revenu. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe professionnelle à partir de lundi et qu’on puisse compter sur lui sur cette saison », a déclaré Olivier Létang, le président du LOSC. Si les Dogues veulent garder l’international kosovar, l’OM pourrait revenir à la charge dans six mois.

Edon Zhegrova à Marseille en janvier 2026 ?

Après l’intérêt de l’OM et le demi-tour du LOSC, Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient envisager de revenir à la charge pour Edon Zhegrova lors du mercato hivernal à venir. En effet, selon Daniel Riolo, l’Olympique de Marseille tient absolument à recruter le joueur de 26 ans et ne devrait donc pas laisser passer l’opportunité de le récupérer gratuitement en négociant dès janvier 2026.

« Bien sûr qu’ils se sont positionnés. Ils le veulent. S’ils ne passent pas à l’attaque là avec la somme d’argent, ils reviendront en janvier pour le faire. Ils ont envie de le faire », a confié le consultant de L’After Foot.