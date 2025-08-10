Mercato FC Nantes: Mathis Abline au Paris FC ? Castro gronde

Mathis Abline, attaquant prometteur du FC Nantes, est au cœur d’un mercato agité. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 22 ans voit plusieurs clubs s’affronter pour le recruter, notamment le Paris FC. La situation commence à agacer son entraîneur Luis Castro.

Mercato FC Nantes : Luis Castro montre la sortie à Matthis Abline

Meilleur buteur du FC Nantes la saison passée, Matthis Abline est très courtisé. L’Olympique de Marseille a lancé les hostilités avec une offre de 15 millions d’euros, suivie par le LOSC Lille et Sunderland. Puis le promu Paris FC a créé la surprise avec une proposition à 25 millions d’euros, bonus compris, mais refusée par Waldemar Kita, qui semble vouloir prendre son temps avant de trancher concernant l’avenir de son joueur.

Alors que le président du FC Nantes se sent en position de force financièrement, la volonté de l’international espoir de changer d’air provoque un bras de fer en interne. En effet, si Luis Castro compte sur Matthis Abline pour la saison à venir, le natif d’Angers estime que le moment est venu de tenter une nouvelle aventure sous d’autres couleurs.

D’ailleurs, Abline et son entourage s’appuient sur une discussion avec sa direction en mars, où un bon de sortie lui aurait été promis pour cet été, selon les informations du journal L’Équipe. Après avoir renfloué leurs caisses, les Canaris ne sont plus vraiment dans l’obligation de vendre, alors que le Paris FC préparerait une nouvelle offre d’environ de 40 millions d’euros pour Abline. À quelques jours du début du Championnat, la situation n’est pas claire pour le joueur et la situation commence à agacer l’entraîneur nantais.

« S’il part, un autre jouera. Et même s’il reste, je ne sais pas s’il sera titulaire. On va voir. Mostafa (Mohamed) a fait un très bon match. On va voir comment il est. Deux choses sont importantes pour moi : un, on débute toujours à onze et deux, un joueur qui reste ici, il aime le club et veut jouer avec le club. Le club est toujours plus important que le joueur.

Ce n’est pas valable que pour Abline, mais pour tout le monde. Si un joueur n’aime pas Nantes, le club et ne veut pas être avec nous, j’espère que quelqu’un l’achètera. Mais je pense qu’Abline veut rester », a déclaré Luis Castro après le match amical contre le Paris FC (2-3), ce samedi. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.