INFO Mercato : Le PSG avance ses pions pour un crack à 12M€

Avec le probable départ de Lucas Beraldo, le PSG a décidé de réactiver la piste Yusuf Akçiçek, le très prometteur défenseur de Fenerbahçe. Luis Campos serait même déjà passé à l’action dans ce dossier.

Mercato PSG : Luis Campos en pince pour Yusuf Akçiçek

Le Paris Saint-Germain a enfin lancé son mercato. À cause d’une saison passée qui s’est terminée le 13 juillet, au bout de la Coupe du monde des clubs, le dernier vainqueur de la Ligue des champions a mis plus de temps que les autres à véritablement lancer son mercato. En cause, la volonté du trio Luis Campos, Luis Enrique, Nasser al-Khelaïfi, de faire les choses justement.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG détecte déjà le successeur de Lucas Beraldo

Contrairement aux erreurs commises par le passé, l’idée cet été était juste de combler les quelques lacunes évidentes dans l’effectif avec le recrutement d’un nouveau défenseur central. Surtout, à cause du délicat dossier Gianluigi Donnarumma, qui se rapproche de plus en plus d’un départ à Manchester United, le PSG a dû recruter Lucas Chevalier, lequel a été officialisé hier samedi 9 août.

À voir

Mercato : Joël Ordoñez prêt à signer à l’OM, Bruges réclame un pourcentage

En attendant la suite, des dossiers concernant les départs sont d’actualité. Et parmi les joueurs qui pourraient partir cet été, on retrouve notamment Lucas Beraldo, indique L’Équipe. Le défenseur central brésilien aspire à avoir plus de temps de jeu et n’a pas d’autres choix que de changer d’équipe. Pour le remplacer, le journal Fanatik affirme que Luis Campos a réactivé la piste Yusuf Akçiçek.

Le jeune défenseur central de 19 ans sort d’une saison très prometteuse à Fenerbahçe. Né en 2006, le petit protégé de José Mourinho a déjà participé à 20 rencontres professionnelles la saison dernière, dont 7 en Ligue Europa. Il a d’ailleurs marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Lui aussi gaucher, Yusuf Akçiçek permettrait de remplacer aussi bien Lucas Beraldo numériquement que qualitativement.

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos prend rendez-vous pour un crack à 15M€

À voir

Mercato PSG : Lucas Chevalier a validé sa visite médicale

Toutefois, pour le recruter, il faudra certainement mettre la main à la poche car son contrat ne prend fin qu’en juin 2028. Estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, il reste malgré tout une cible abordable qui pourrait être achetée avec l’argent récupéré en cas de vente du défenseur brésilien.

Pour rappel, la presse turque dévoilait récemment que Paris attendait 30 M€ pour l’ancien de Sao Paulo. D’ailleurs, les relations entre le PSG et Fenerbahçe sont relativement bonnes, du fait des récentes discussions pour Milan Skriniar.