Mercato : Lucas Chevalier signe, Donnarumma provoque le PSG

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma crée la polémique

Alors que l’arrivée de Lucas Chevalier pour 55 millions d’euros, bonus inclus, devrait rebattre les cartes dans les cages, Gianluigi Donnarumma a alimenté les spéculations sur sa place au PSG. Ce samedi, le gardien italien de 26 ans a publié une photo sur les réseaux sociaux, posant avec sa famille devant un gâteau où l’on pouvait lire « Numéro 1. »

Une nouvelle fois, le poste de gardien de but du PSG est remis en cause avec l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais Gianluigi Donnarumma, champion d’Europe en titre et vice-capitaine, n’est pas encore parti malgré quelques touches ici et là, notamment à Chelsea, Manchester United, Bayern Munich, Real Madrid et Manchester City, et il a, via une petite allusion sur son compte Instagram, rappelé qu’il n’entendait pas lâcher sa place facilement.

Le gardien de but international italien envoie donc, avec un grand sourire, un message à tout le monde, et surtout à Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique, quoi que ces derniers disent et face, c’est toujours lui le numéro 1. Pour rappel, plusieurs sources proches du dossier assurent que le Paris SG pourrait laisser partir l’ancien portier de l’AC Milan pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros.