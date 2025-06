ASSE : Terribles aveux de Horneland sur la relégation

Eirik Horneland n’a pas réussi sa mission, celle de maintenir l’ASSE en Ligue 1. Trois semaines après la relégation des Verts, il est passé aux aveux sur son échec.

Horneland réagit à la relégation de l’ASSE : « C’est mon entière responsabilité »

L’ASSE a limogé Olivier Dall’Oglio le 16 décembre 2024 et a nommé Eirik Horneland à sa place quatre jours plus tard. Les Verts étaient 16es au classement avec 13 points en 15 journées de Ligue 1. À l’issue de la saison, l’équipe stéphanoise a fini à la 17e place avec 30 points, 20 défaites et 77 buts concédés. Elle a été reléguée directement en Ligue 2 sans passer par les barrages.

Le bilan du technicien norvégien est de 10 défaites, 5 nuls, seulement 4 victoires et 34 buts concédés en 19 matchs dirigés. Son équipe n’a pris que 17 points sur 57 possible en championnat, soit une moyenne 0,8 point par match.

Interrogé sur la saison catastrophique de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland a répondu sans détour. Il a reconnu et assumé sa responsabilité pour la relégation en Ligue 2. « J’étais venu aider l’ASSE à se maintenir et je n’y suis pas arrivé », a-t-il avoué dans le magazine Tribune Verte, avant de déclarer en toute humilité : « C’est mon entière responsabilité ».

Le coach de l’ASSE avoue « un manque global de qualité »

Le nouvel entraîneur est certain qu’il a hérité d’une équipe dont plusieurs joueurs n’avaient pas le niveau et les qualités techniques pour évoluer en Ligue 1, mais il a préféré endosser seul la responsabilité de la descente en deuxième division. Il a déploré « un manque global de qualité, de consistance, de rythme, d’application et de discipline » au sein du groupe stéphanois.

En tous cas, les Verts ont montré des limites techniques et aussi un déficit physique collectif lors de leurs matchs. Ils concédaient trop facilement des buts et n’avaient pas les ressources mentales, techniques et physiques nécessaire pour revenir au score ou renverser leurs adversaires.

À l’issue de la saison, cette équipe de l’ASSE a laissé un énorme regret à Eirik Horneland. « Il y avait mieux à faire avec cette équipe », a-t-il glissé avec amertume.