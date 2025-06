Le FC Barcelone officialise sa première recrue

Après plusieurs jours de négociations, le FC Barcelone réussit un gros coup en signant Joan Garcia. Le club catalan vient d’annoncer la bonne nouvelle de ce transfert sur ses réseaux sociaux ce mercredi 18 juin 2025.

FC Barcelone : Joan Garcia débarque, un transfert à 25 M€

En attendant de boucler l’arrivée de Nico Williams, le FC Barcelone peut d’abord se réjouir de la signature de Joan Garcia. Depuis la fin de la saison, Deco, le directeur sportif du Barça et ses collaborateurs s’étaient lancés sur la piste du jeune gardien de but espagnol de 24 ans, évoluant à l’Espanyol Barcelone. Ce dernier vient de sortir d’une saison accomplie avec huit clean-sheets en 38 apparitions.

Son profil a très rapidement séduit Hansi Flick qui a donné son feu vert pour le transfert. Après nombreuses discussions avec l’Espanyol, un accord a finalement été trouvé par le FC Barcelone. Ce mercredi 18 juin 2025, le club catalan a annoncé avoir payé les 25 millions d’euros nécessaires pour s’attacher ses services :

« FC Barcelone a payé la clause libératoire du gardien de but Joan Garcia, qui s’élève à 25 millions d’euros plus IPC. Vendredi, le joueur signera son contrat avec le Barça pour six saisons, jusqu’au 30 juin 2031, lors d’une cérémonie privée, dans les Bureaux du Club. »

L’arrivée de Joan Garcia bouscule la hiérarchie au FC Barcelone. Cela relègue Marc-André ter Stegen à la troisième position, voire vers la porte de sortie. Wojciech Szczęsny et la nouvelle recrue sont désormais les priorités d’Hansi Flick pour la saison prochaine. Quant au gardien de but allemand, il devrait se chercher un nouveau club cet été.

