PSG : Nuno Mendes lance un incroyable appel du pied au Real

Alors qu’un club anglais, dont l’identité n’a pas été dévoilée, s’est positionné avec une grosse offre pour le déloger du PSG durant ce mercato estival, Nuno Mendes, l’arrière gauche du PSG, a fait un incroyable clin d’oeil au Real Madrid. Explications.

Mercato PSG : Une offre de 65M€ tombe pour Nuno Mendes

Auteur de solides prestations avec le Paris Saint-Germain cette saison, Nuno Mendes est considéré comme le meilleur latéral gauche de la planète en ce moment. Étincelant lors de la campagne européenne du PSG en Ligue des Champions, le défenseur de 23 ans a également été élu homme du match lors de la victoire du Portugal face à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations.

Lisez aussi : PSG : Cette obsession qui hante Nuno Mendes et le Paris SG

À voir Mercato ASSE : Un départ à plus de 15 M€ se rapproche

Tout logiquement, Nuno Mendes fait rêver d’autres grands clubs du vieux continent. Récemment, PSG Inside Actus a révélé qu’un club anglais, dont le nom n’a pas filtré, a envoyé une proposition de 65 millions d’euros à Nasser Al-Khelaïfi pour tenter de recruter l’ancien prodige du Sporting Portugal.

Manchester United, qui a tenté sa chance lors du mercato hivernal passé, et Liverpool, qui cherche un successeur à Andy Robertson, pourraient être liés à cette grosse rumeur. Qu’à cela ne tienne, Nuno Mendes n’est pas à vendre et les dirigeants parisiens ne sont même pas perturbés par toutes ces spéculations autour de leur numéro 25.

Considérant Nuno Mendes comme l’un des piliers de son projet sportif, le Paris SG a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 en février dernier et ne compte pas le laisser partir de si tôt. Cependant, le principal concerné semble avoir les idées ailleurs.

Nuno Mendes adore les joueurs du Real Madrid

Alors que Ferland Mendy, très souvent blessé, pourrait partir cet été en cas d’offre satisfaisante, le Real Madrid serait à la recherche d’un latéral gauche de classe mondiale. Si le club espagnol cible Alvaro Carreras (Benfica Lisbonne), forcément un profil comme celui de Nuno Mendes ferait bondir Florentino Pérez. Toutefois, une récente déclaration du défenseur parisien pourrait donner espoir aux Merengues dans les années à venir.

À voir Mercato : L’OM prend une forte décision pour Azzedine Ounahi

Lisez aussi : Mercato PSG : Nuno Mendes enlève tout espoir au Paris SG !

Régulièrement associé à presque tous les cadors européens, Nuno Mendes en déclaré en conférence de presse, lors du dernier regroupement de la sélection portugaise, que ses « idoles ont toujours été Marcelo et Alaba », un ancien et actuel joueur de la Maison-Blanche. Arrivé en 2021, le natif de Lisbonne est heureux à Paris et n’envisage pas de partir cet été.