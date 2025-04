PSG : Cette obsession qui hante Nuno Mendes et le Paris SG

Le PSG réalise une saison historique et pourrait bientôt écrire une nouvelle page de son histoire en Ligue des Champions. Mais loin du rêve de soulever un jour la Coupe aux grandes oreilles, Nuno Mendes et les hommes de Luis Enrique ont bien une toute autre obsession.

Nuno Mendes et le PSG visent l’invincibilité en Ligue 1

Un titre de champion de France de plus dans l’armoire, des titres encore à aller chercher en cette fin de saison et le PSG pourra boucler une saison historique. Mais avant de penser à soulever d’autres trophées de plus cette année, c’est un autre record qui tient à cœur aux Parisiens. Et ce n’est pas Nuno Mendes qui dira le contraire, puisque l’international portugais ne s’est pas empêché de l’avouer.

Pour l’arrière gauche du Paris Saint-Germain, terminer la saison sans la moindre défaite en Ligue 1 est bien un réel objectif à atteindre. Ce qui ferait battre au club de la capitale le fameux record d’invincibilité de 33 matchs sans défaite établi par le FC Nantes au cours de la saison 1994-1995. Au sein du vestiaire francilien, c’est même devenu une discussion entre les joueurs, comme l’a confié Nuno Mendes dans un entretien à RMC lors de l’émission Rothen S’enflamme.

« On est déjà champion, mais si on ne perd pas, c’est mieux pour nous. Donc on essaie de chercher ce record, de finir le championnat sans perdre un match. Je pense qu’on est sur un bon chemin », a lancé le latéral portugais. Les champions de France n’ont plus que quatre matchs pour aller chercher ce record historique pour donner un peu plus de saveur à leur campagne nationale.

Le vestiaire y pense tous les jours

Si le FC Nantes a dû attendre après la 33ème journée avant de concéder sa première défaite en 1994-1995, Paris espère faire mieux. De quoi devenir une sorte d’obsession pour les hommes de Luis Enrique. « Je pense que l’équipe pense toujours à ça parce que c’est un truc important pour nous et pour le club aussi. Pour nous, ça nous donne de l’ambition », a poursuivi Mendes. Si l’ancien joueur du Sporting CP reconnaît que ce sont des matchs sans enjeu, il pense qu’ils sont tout de même importants.

« On sait que ce sont des matchs qui ne comptent pas, mais ça nous fait du bien, on a des matchs importants à jouer encore. Ces trois matchs avant la Ligue des champions, c’est important pour nous, pour essayer de faire des choses en attaque, en défense. Je pense que le championnat est encore important pour nous », a conclu Nuno Mendes sur le sujet.

Avant de défier Arsenal, le PSG recevra Nice ce vendredi. Ils enchaînent ensuite avec Strasbourg avant de retrouver les Gunners. Montpellier et Auxerre seront aussi sur la route du PSG lors des deux dernières journées.

