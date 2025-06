Mercato OM : Medhi Benatia dégote un trésor à l’AJ Auxerre

En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, Medhi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, pourrait avoir une opportunité du côté de l’AJ Auxerre durant ce mercato estival. Explications.

Mercato OM : Un attaquant de l’AJ Auxerre plaît à Medhi Benatia

Après avoir annoncé les signatures de Francisco Sierralta et Josué Casimir, ainsi que la prolongation de son entraîneur Christophe Pélissier pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027, l’AJ Auxerre pourrait perdre plusieurs joueurs.

D’après les informations du journal L’Équipe, Gaëtan Perrin et Lassine Sinayoko disposeraient de bon de sortie pour cet été alors qu’ils ne sont plus qu’à un an de la fin de leur contrat. Concernant le deuxième cité, il pourrait rejoindre les rangs de l’OM pour disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Lassine Sinayoko à Marseille pour 5M€ ?

À en croire les renseignements de Top Mercato, l’Olympique de Marseille serait sur le point de transmettre une offre de 5 millions d’euros à l’AJ Auxerre pour Lassine Sinayoko. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 35 matches de Ligue 1, l’international malien sort d’une saison pleine et son profil plaît énormément à Medhi Benatia.

Alors que l’OM devrait perdre Neal Maupay, qui s’apprête à retrouver l’Argentine, Medhi Benatia aimerait faire venir l’attaquant auxerrois de 25 ans pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. Si le montant proposé par l’OM pourrait très bien convenir aux pensionnaires du stade de l’Abbé-Deschamps, Benatia devra faire face à une rude concurrence, puisque le LOSC, le Paris FC et le Toulouse FC, en France, seraient venus aux renseignements pour Lassine Sinayoko.

À l’étranger, Nottingham Forest, Newcastle United, Watford, Hull City, le FC Séville, Osasuna, Villarreal, l’Espanyol Barcelone, le Bayer Leverkusen, Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach seraient aussi sur les rangs pour attirer le natif de Bamako. Affaire à suivre donc…