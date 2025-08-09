ASSE Mercato : Laval envie le recrutement de Saint-Etienne

L’ASSE n’a pas lésiné sur les moyens pour se renforcer pendant ce mercato d’été, malgré la relégation en Ligue 2. Olivier Frapolli envie d’ailleurs le recrutement stéphanois.

Mercato : 20 M€ déjà investis par l’ASSE dans le recrutement

L’ASSE affronte le Stade Lavallois ce samedi (20 h) en ouverture de la Ligue 2, au stade Francis Le Basser. Pour cette confrontation, l’entraîneur des Verts a convoqué Ebenezer Annan, João Ferreira et Chico Lamba, trois des recrues estivales de son équipe. En effet, le propriétaire du club stéphanois a dégagé un budget conséquent pour renforcer les Verts.

Ivan Gazidis a recruté sept nouveaux joueurs, en plus de Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah, dont les options d’achat ont été levées. Selon l’estimation du site spécialisé, Transfermarkt, Kilmer Sports Ventures a déjà investi près de 20 millions d’euros, hors bonus, dans le recrutement cet été. Pour un club de Ligue 2, ce budget est un record.

Frapolli : « L’ASSE a une enveloppe budgétaire que certains clubs de Ligue 1 voudraient avoir »

Olivier Frapolli, entraîneur du Stade Lavallois l’a souligné avant le match qui oppose son équipe aux Verts. « L’AS Saint-Etienne tire la Ligue 2 vers le haut. C’est un club mythique qui a une enveloppe budgétaire que certains clubs de Ligue 1 voudraient avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

« Les Stéphanois ont fait signer un arrière latéral droit et un défenseur latéral gauche dans la semaine (ndlr, Ferreira et Annan). […]. Pour des clubs comme l’ASSE, Reims et Montpellier, ils ne seront peut-être pas aussi forts qu’ils le seront à la fin du mercato, mais Sainté reste un des favoris du championnat », a prévenu Olivier Frapolli ensuite.