Mercato ASSE : La solution trouvée pour Joshua Duffus

Recrue estivale de l’ASSE, Joshua Duffus n’est pas encore qualifié pour jouer en Ligue 2. Néanmoins, l’enregistrement et l’officialisation de sa signature se rapprochent.

Mercato : Joshua Duffus n’est toujours pas enregistré comme joueur de l’ASSE

L’entraîneur de l’ASSE a choisi ses hommes pour le premier match de son équipe face au Stade Lavallois, ce samedi (20h) au stade Francis Le Basser. Joshua Duffus, l’une des recrues du club stéphanois, n’est pas sur la liste. Et pour cause, il n’a pas encore obtenu tous ses documents administratifs pour être enregistré officiellement comme un joueur des Verts. Il manquera donc la première journée de Ligue 2.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Ça s’accélère pour un départ majeur !

Cependant, l’attaquant britannique est tout proche d’obtenir le passeport jamaïcain qui lui permettrait d’être en règle, selon les informations de L’Équipe. En effet, Joshua Duffus est le troisième joueur extra-communautaire de l’équipe de l’AS Saint-Etienne à cause du Brexit. Or, le règlement de la Ligue de Football Professionnel (LFP) n’admet que deux joueurs-extracommunautaires dans chaque club de Ligue 2.

L’attaquant anglais opte pour la nationalité jamaïcaine pour jouer avec Saint-Etienne

Du coup, l’avant-centre en provenance de Brighton a dû prendre la nationalité jamaïcaine de sa mère, afin de contourner cette disposition, à en croire le quotidien sportif. Il attend donc l’obtention de son passeport jamaïcain pour être autorisé dans l’équipe de l’ASSE. Le natif de Londres a privilégié cette option parce que la Jamaïque est détentrice d’accords avec l’UE, comme l’explique la source.

À voir

Stade Rennais : Loïc Désiré vise un double coup en or !

Lisez aussi : ASSE : La fin du mercato fixée pour Stassin et Davitashvili

Les supporters de l’ASSE devront encore patienter avant de voir Joshua Duffus sous le maillot vert en Ligue 2. Pour rappel, ce dernier est arrivé chez les Verts librement à l’issue de son contrat avec Brighton. Il a participé à la préparation estivale avec l’équipe d’Eirik Horneland, en attendant sa signature officielle.