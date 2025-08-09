Stade Rennais : Loïc Désiré vise un double coup en or !

La direction du Stade Rennais fonce sur deux cracks pendant ce mercato estival pour renforcer le secteur offensif de l’équipe rennaise.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré cible deux attaquants

Le Stade Rennais veut frapper deux nouveaux coups de maître sur le marché des transferts. Son attaque a besoin d’un coup de fouet pour faire peur aux adversaires la saison prochaine. Le dossier Kalimuendo traîne depuis quelques semaines. Le crack rennais est annoncé sur le départ dès l’ouverture de ce mercato estival. Des clubs allemands et anglais se bousculent pour l’accueillir. Le club breton cible certaines pépites pour combler le vide.

Selon Mohamed Toubache-Ter, Timo Werner est dans le viseur. L’Allemand, passé par Chelsea et Leipzig, n’a jamais vraiment confirmé les attentes, mais conserve vitesse et sens du but. Atout précieux pour dynamiser l’avant-garde bretonne. Autre piste : Willem Geubbels, 23 ans. Un talent annoncé trop tôt, freiné par les blessures et l’irrégularité. Son passage au FC Nantes (2021-2022) a été un échec, mais il a de potentiel.

Avec Sishuba et Salah sur le départ, l’avenir incertain de Yildirim et Al Tamari complique l’équation. Ouest-France assure que Rennes veut stabiliser son attaque avec des joueurs polyvalents, capables d’occuper plusieurs postes. Le technicien du club breton, Habib Beye a indiqué qu’il attend au moins trois nouvelles recrues.