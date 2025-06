Mercato OL : DNCG, Textor débloque la situation avec 200 M€

À quelques heures du rendez-vous crucial à la DNCG, le président de l’OL, John Textor a trouvé les moyens pour convaincre le gendarme financier de la Ligue de football professionnel.

Mercato : Le président de l’OL se tire d’affaires avec 200 M€ de Crystal Palace

John Textor passe en audience ce mardi 24 juin devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, dans le cadre du réexamen de la situation financière de l’OL au titre de l’exercice 2025-2026.

Le dirigeant américain doit combler un déficit financier de près de deux cent millions d’euros pour espérer la levée des sanctions imposées au club rhodanien depuis le 15 novembre 2024. En effet, l’Olympique Lyonnais est interdit de recrutement et rétrogradé administrativement en Ligue 2 à titre conservatoire.

À voir Info Mercato PSG : Théo Hernandez veut quitter l’AC Milan

Lisez aussi : Mercato OL : Newcastle passe la seconde pour Malick Fofana

John Textor a réussi à faire des entrées de liquidités grâce aux transferts de quelques joueurs, dont Rayan Cherki cédé à Manchester City à 42,5 M€ bonus compris. Ce lundi, Crystal Palace confirme la cession des parts du patron d’Eagle Football Group à celui des Jets de New York Woody Johnson.

« Crystal Palace Football Club peut confirmer que Robert Wood Johnson, « Woody », homme d’affaires américain et copropriétaire des New York Jets, a signé un contrat juridiquement contraignant pour acheter la participation d’Eagle Football dans le club », ont communiqué les Eagles, tout en précisant que la finalisation de la vente est en attente d’approbation par la Premier League et la Women’s Super League.

Lisez aussi : Info Mercato : L’OGC Nice veut chiper un roc défensif à l’OL

À voir Mercato Stade Rennais : Un roc français attendu à Rennes

Quant au journal L’Équipe, il croit savoir que président de l’OL va toucher 200 M€ dans cette transaction. Un jackpot qui tombe à pic et qui est assez suffisant pour montrer patte blanche à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), mardi.