Mercato PSG : Arsenal – Gros revirement pour Zaïre-Emery !

Après la saison flamboyante du PSG, Warren Zaïre-Emery est annoncé partant lors de ce mercato estival. Arsenal FC est le club annoncé comme sa prochaine destination, mais ces dernières heures, un gros changement semble s’opérer.

Mercato PSG : Zaïre-Emery devrait rester au Paris SG

Le PSG, sans star mondiale à la Kylian Mbappé, est parvenu à remporter la Ligue des champions. Ce succès grandiose a été rendu possible par l’utilisation intelligente des différents talents par Luis Enrique, l’entraîneur du club parisien. Ce dernier s’est appuyé sur Désiré Doué, mais aussi sur les autres joueurs initialement programmés pour incarner le futur du club. Warren Zaïre-Emery est de cette catégorie comme le montrent ses 29 matchs de la saison écoulée.

Lire aussi : Mercato : Arsenal contacte le PSG pour Warren Zaïre-Emery !

À voir Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Florent Mollet !

Pour le technicien espagnol du PSG, Warren Zaïre-Emery est un des futurs talents du club. De ce fait, il doit rester sur place pour grandir avec la philosophie de jeu du Paris Saint-Germain, qui est progressivement en train de devenir un des cinq meilleurs clubs du moment. Laisser partir le joueur à Arsenal FC, pour un prêt, est une manière de le couper de la philosophie naissante de jeu au PSG. Il lui sera difficile de revenir incarner l’approche de jeu d’une équipe qu’il aura quittée pour une plus faible, en espérant revenir dans ses rangs à un rôle important.

Ce point réaliste de la situation offre peu de chance à Arsenal de s’offrir Warren Zaïre-Emery, même si le milieu de terrain de 19 ans aurait sûrement pu avoir plus de temps de jeu au club londonien. Selon plusieurs sources, le transfert du joueur vers Arsenal est de plus en plus « improbable ».