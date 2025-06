Mercato PSG : Zaïre-Emery passe un message à Mikel Arteta !

Moins en vue au PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery intéresserait Mikel Arteta, le manager d’Arsenal. Mais le milieu de terrain français ne semble pas vraiment emballé par un départ lors de ce mercato estival.

Mercato PSG : Arsenal contacte le Paris SG pour Zaïre-Emery

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Warren Zaïre-Emery va-t-il quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre la Premier League cet été ? D’après plusieurs sources anglaises, les dirigeants d’Arsenal auraient contacté leurs homologues parisiens pour un éventuel transfert du joueur de 19 ans.

Avec les départs attendus de Thomas Partey, les Gunners pourraient aussi perdre Jorginho d’ici le 1er septembre prochain. Pour renforcer son milieu de terrain, l’entraîneur du club londonien, Mikel Arteta, aurait donc jeté son dévolu sur Zaïre-Emery.

D’après le journaliste Graeme Bailey, le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, aurait décroché son téléphone pour appeler son homologue du PSG, Luis Campos, pour lui faire part de son intérêt pour le jeune international international.

Tout logiquement, la réponse du dirigeant portugais a été un « NON » ferme. Aux yeux des dirigeants du PSG, ne natif de Montreuil représente l’avenir du club et un transfert n’est même pas à l’ordre du jour durant ce mercato estival. D’ailleurs, le principal concerné ne dit pas le contraire.

Warren Zaire-Emery : « Le coach me fait toujours confiance »

Après une blessure contractée en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a perdu sa place de titulaire au sein de l’effectif du Paris SG, malgré une belle saison durant laquelle il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives données. Devenu un remplaçant de luxe derrière Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, le Titi ne se laisse pas aller.

Malgré sa situation, Zaïre-Emery n’a jamais manifesté la moindre envie de départ et compte bien travailler pour revenir à son meilleur niveau afin de continuer à aider son club de coeur. Alors que son nom est cité du côté d’Arsenal ces derniers jours, le protégé de Luis Enrique a tenu à rassurer les supporters du PSG.

« Cela a été un peu plus compliqué pour moi cette saison. J’avais bien commencé en début de saison, mais il y a eu mon entorse. Le coach me fait toujours confiance, il me parle beaucoup. Mes coéquipiers sont là aussi pour moi : c’est ça un collectif.

Quand un joueur est moins bien, il faut l’aider, le remettre dans les meilleures conditions et c’est ce qu’a fait le collectif avec moi », a confié Warren Zaïre-Emery en marge de la rencontre contre Botafogo. Visiblement, le Titi ne pense même pas à un départ cet été.

