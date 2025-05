Mercato : Accord bouclé entre Maghnes Akliouche et le PSG !

Après avoir fait toutes ses classes à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche s’apprête à passer un cap en rejoignant les rangs d’un top club européen qui pourrait être le PSG. L’ailier de 23 ans aurait déjà conclu un accord avec le Champion de France.

Mercato : Maghnes Akliouche a choisi le PSG depuis un an

Formé à l’AS Monaco et sous contrat courant jusqu’en 2028, Maghnes Akliouche dispose d’un bon de sortie pour un transfert cet été. Interrogé sur l’avenir de son joueur, le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, a récemment avoué qu’il « est candidat » pour un départ et qu’il « doit aller dans un endroit, où on lui fait confiance pour devenir international. »

Annoncé sur les tablettes de Manchester City, où Pep Guardiola le voit comme le profil idéal pour remplacer Kevin De Bruyne, Akliouche semble se diriger tout droit vers un transfert au Paris SG. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le natif de Tremblay-en-France a confié à son entourage son enthousiasme de se voir sous les ordres de Luis Enrique dès cet été. Le PSG n’a pas abandonné la piste Maghnes Akliouche (23 ans). Un accord verbal avait déjà été trouvé l’an passé, mais Monaco avait bloqué l’opération.

Le club parisien suit toujours le dossier, sans volonté de surpayer. Le joueur est également très courtisé en Premier League.…— Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 23, 2025

Technique, rapide, doté d’un touché de balle exceptionnel et polyvalent, Akliouche a le profil idéal pour compenser un éventuel départ de Kang-In Lee qui n’est pas parvenu à s’imposer véritablement dans la rotation instaurée cette saison. Ce vendredi, le journaliste Abdellah Boulma assure que le Paris SG n’a pas renoncé au recrutement du milieu offensif de l’ASM, ce qui était déjà le cas l’été dernier.

Toujours selon la même source, « un accord verbal avait déjà été trouvé l’an passé, mais Monaco avait bloqué l’opération. » Sur instance de leur entraîneur Luis Enrique, les dirigeants surveillent « toujours le dossier, sans volonté de surpayer. Le joueur est également très courtisé en Premier League. » Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco parviendront à trouver un terrain d’entente pour boucler cette opération et à quel prix.