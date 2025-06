Mercato ASSE : Le nouveau patron du recrutement arrive

Annoncée il y a quelques jours, l’arrivée d’Alexandre Lousberg à l’ASSE se précise. Il a quitté le Standard de Liège en Belgique pour rejoindre le club stéphanois.

Mercato : Lousberg démission du Standard pour rejoindre l’ASSE

Le nouveau changement annoncé dans l’organigramme de l’ASSE pourrait se concrétiser par la nomination Alexandre Lousberg à la tête de la cellule du recrutement du club ligérien. Annoncé ces derniers jours, son arrivée dans le Forez est imminente.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un imposant défenseur suivi en Autriche

À voir Mercato OM : 25 M€, De Zerbi tient son prochain défenseur !

D’après les informations de La Dernière Heure, il a démissionné de son poste de coordinateur du réseau de scouting local et international pour le Standard. Il est en direction de Saint-Etienne ou il sera nommé coordinateur du recrutement dans les prochains jours, à en croire le média belge.

« Alexandre Lousberg sera le bras droit de Loïc Perrin (Directeur Sportif) dans ce riche et ambitieux projet stéphanois », annonce cette source. L’officialisation de sa signature à l’ASSE devrait se faire le 1er juillet.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Nouveau deal en vue avec le Maccabi Haïfa

Le dirigeant de 27 ans, recruté par Kilmer Sports Ventures, est diplômé en droit du sport. Il a fait ses débuts à l’Union Saint-Gilloise avant de déposer ses valises à Liège. Il avait été Directeur Juridique du Standard du 11 juillet 2022 au 31 octobre 2023, avant d’être nommé patron de la cellule recrutement, le 1er novembre 2023.

À voir Mercato PSG : Arsenal – Gros revirement pour Zaïre-Emery !

Alexandre Lousberg est un Spécialiste dans l’analyse de données et il est multilingue. Il parle français, anglais, espagnol et portugais. Selon Peuple-Vert, « il incarne une nouvelle génération de scouts, à la fois rigoureux, connectés et ouverts à l’international ».